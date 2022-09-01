"Настроение – на фото". Зеленский погасил марку с Патроном во время первого звонка в ирпенской школе. Фото

Зеленский погасил марку с Патроном в День знаний в Ирпене Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Когда слышим слово Патрон, вспоминаем самого известного сапера Украины. Теперь этому четырехлапому любимцу детей и взрослых посвящены и новые благотворительные почтовые марки", – написал Зеленский.

Глава государства добавил, что все собранные средства будут направлены через фандрейзинговую платформу @U24_gov_ua на закупку машины для разминирования Armtrac 400.

В свою очередь, гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский в Facebook уточнил, что церемония погашения марки состоялась в одной из школ Ирпеня Киевской области.

"Первый раз за долгое время побывал на первом звонке – в ирпенской школе, где вместе с президентом, Патроном и суперположительными первоклассниками запустили марку "Пес Патрон". Настроение – на фото", – написал он.

Лист марок с Патроном будет стоить 248 грн, отмечается на сайте "Укрпошти". Он включает в себя восемь марок с изображением сцен из жизни Патрона, изготовленных на самоклеящейся бумаге. Тираж – 1 млн экземпляров

Изначально выпуск марки планировался 30 августа, но позже в компании проинформировали, что его перенесли на 1 сентября. О причинах изменения даты выпуска не сообщили.