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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Настроение – на фото". Зеленский погасил марку с Патроном во время первого звонка в ирпенской школе. Фото

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Зеленский погасил марку с Патроном в День знаний в Ирпене
Зеленский погасил марку с Патроном в День знаний в Ирпене
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября принял участие в церемонии погашения выпущенной "Укрпоштою" благотворительной марки, героем которой стал талисман черниговских спасателей пес Патрон. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Когда слышим слово Патрон, вспоминаем самого известного сапера Украины. Теперь этому четырехлапому любимцу детей и взрослых посвящены и новые благотворительные почтовые марки", – написал Зеленский.

Глава государства добавил, что все собранные средства будут направлены через фандрейзинговую платформу @U24_gov_ua на закупку машины для разминирования Armtrac 400.

В свою очередь, гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский в Facebook уточнил, что церемония погашения марки состоялась в одной из школ Ирпеня Киевской области.

"Первый раз за долгое время побывал на первом звонке – в ирпенской школе, где вместе с президентом, Патроном и суперположительными первоклассниками запустили марку "Пес Патрон". Настроение – на фото", – написал он.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/pfbid034EjjBfCWc7FJVpmRXZ5c7GVqPJTauv3TYVSJqsJr9SkMFpr2kd6CwbrVcMxWDQ2Pl

Лист марок с Патроном будет стоить 248 грн, отмечается на сайте "Укрпошти". Он включает в себя восемь марок с изображением сцен из жизни Патрона, изготовленных на самоклеящейся бумаге. Тираж – 1 млн экземпляров

Изначально выпуск марки планировался 30 августа, но позже в компании проинформировали, что его перенесли на 1 сентября. О причинах изменения даты выпуска не сообщили.

Контекст:

После вторжения России "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", и "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія".

Также 28 июля ко Дню украинской государственности "Укрпошта" ввела в обращение четвертую тематическую марку "Доброго вечора, ми з України!". На август был запланирован выпуск двух марок: одна посвящена Патрону, вторая – Дню Независимости и шести месяцам активной фазы войны (это марка "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые", ее ввели в обращение 24 августа).

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