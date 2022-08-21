Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники

"Написал заявление в советники собачке Патрону. Тот в ответ облаял", – сообщил Арестович.
Пес Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, "отреагировал" на упоминание его клички в посте.
"Вы просто меня не поняли. Я сказал: "Мы рассмотрим вашу заявку". Но вы же не знаете собачий язык, это, конечно, минус. Хотя ваши знания практической психологии пригодились бы мне в переговорах с моими утятами", – говорится в комментарии.
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19 августа "Тиждень" опубликовал список советников президента и руководства его офиса, согласно которому у главы ОП Андрея Ермака есть 24 советника (шесть из них штатные), но Арестович в этом списке не указан.
Внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя это, заявил, что Арестовича нет в списке, потому что он "действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его замов". По словам Подоляка, должность Арестовича называется "советник Офиса президента Украины".
Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.