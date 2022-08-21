Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники

"Написал заявление в советники собачке Патрону. Тот в ответ облаял", – сообщил Арестович.

Пес Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, "отреагировал" на упоминание его клички в посте.

"Вы просто меня не поняли. Я сказал: "Мы рассмотрим вашу заявку". Но вы же не знаете собачий язык, это, конечно, минус. Хотя ваши знания практической психологии пригодились бы мне в переговорах с моими утятами", – говорится в комментарии.