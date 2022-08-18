"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"

"Однажды моя фирма проводила для одной очень большой и пафосной фирмы яркое ивент-мероприятие на выезде. Ну и если коротко, мальчики-аниматоры из родного "Черного квадрата" (Киевская театр-студия, в которой он служил. – "ГОРДОН") трахнули всех девочек, кроме одной, – написал он. – И эта одна подняла скандал на тему "ко мне грязно приставали, примите меры".
По словам Арестовича, вину за все переложили на него.
"Во всем обвинили меня, хотя мне там было не до траха, – добавил он. – Тогда я еще не знал, что для меня это базовый сценарий".
"Мне одной интересно, на фоне чего у вас возникают такие рассказы?" – поинтересовались подписчики.
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Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.