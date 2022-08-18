"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"

"Однажды моя фирма проводила для одной очень большой и пафосной фирмы яркое ивент-мероприятие на выезде. Ну и если коротко, мальчики-аниматоры из родного "Черного квадрата" (Киевская театр-студия, в которой он служил. – "ГОРДОН") трахнули всех девочек, кроме одной, – написал он. – И эта одна подняла скандал на тему "ко мне грязно приставали, примите меры".

По словам Арестовича, вину за все переложили на него.

"Во всем обвинили меня, хотя мне там было не до траха, – добавил он. – Тогда я еще не знал, что для меня это базовый сценарий".

"Мне одной интересно, на фоне чего у вас возникают такие рассказы?" – поинтересовались подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)