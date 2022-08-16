alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после

Летом 2020 года alyona alyona говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"Очень радуюсь, когда вы ко мне подходите. Делайте это чаще и не стесняйтесь", – подписала снимок 31-летняя артистка.

Фото: alyona alyona / Telegram

Подписчики певицы обратили внимание на то, что на снимке alyona alyona выглядит заметно постройневшей.

Скриншот: alyona alyona / Telegram

Ранее артистка выглядела вот так.