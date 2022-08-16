alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после

"Очень радуюсь, когда вы ко мне подходите. Делайте это чаще и не стесняйтесь", – подписала снимок 31-летняя артистка.
Подписчики певицы обратили внимание на то, что на снимке alyona alyona выглядит заметно постройневшей.
Ранее артистка выглядела вот так.
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До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.
Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.