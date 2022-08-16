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16 августа, 2022
 
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alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после

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Летом 2020 года alyona alyona говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели
Летом 2020 года alyona alyona говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona 15 августа опубликовала в своем Telegram-канале фото, на котором запечатлена с поклонницей.

"Очень радуюсь, когда вы ко мне подходите. Делайте это чаще и не стесняйтесь", – подписала снимок 31-летняя артистка.

Фото: alyona alyona / telegram
Фото: alyona alyona / Telegram

Подписчики певицы обратили внимание на то, что на снимке alyona alyona выглядит заметно постройневшей. 

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: alyona alyona / Telegram

Ранее артистка выглядела вот так.

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Летом 2020 года певица говорила, что намерена похудеть на 29 кг, но тогда ей не удалось достичь поставленной цели.

Теги: певица, alyona alyona
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