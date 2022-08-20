Офис президента Украины предоставил список всех советников главы ОП. Арестовича в нем нет

Штатных советников у Ермака шесть, остальные указаны как внештатные.
Алексея Арестовича, которого обычно представляют как советника главы Офиса президента Украины, в этом списке нет.
Из всех советников Ермака в информационном поле наиболее активно работает Михаил Подоляк – у него должность внештатная.
Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей.
Перед этим в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января, Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть. По его словам, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания, а сама власть слишком "забюрократизировалась".
После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.