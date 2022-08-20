ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Офис президента Украины предоставил список всех советников главы ОП. Арестовича в нем нет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Об увольнении с должности советника Арестович объявлял в январе
Об увольнении с должности советника Арестович объявлял в январе
Фото: radiosvoboda.org

У главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по состоянию на 18 августа было 24 советника. Их список ОП предоставил на запрос издания "Тиждень", он опубликован 19 августа.

Штатных советников у Ермака шесть, остальные указаны как внештатные.

Алексея Арестовича, которого обычно представляют как советника главы Офиса президента Украины, в этом списке нет.

Из всех советников Ермака в информационном поле наиболее активно работает Михаил Подоляк – у него должность внештатная.

Скриншот: tyzhden.ua
Скриншот: tyzhden.ua

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей.

Перед этим в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января, Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть. По его словам, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания, а сама власть слишком "забюрократизировалась".

После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Алексей Арестович, советник, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (233465)
2
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (165526)
3
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (147957)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (127424)
5
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (122277)
6
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (57688)
7
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (50941)
8
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (42641)
 
 
 
 