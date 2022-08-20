Офис президента Украины предоставил список всех советников главы ОП. Арестовича в нем нет

Об увольнении с должности советника Арестович объявлял в январе Фото: radiosvoboda.org

Штатных советников у Ермака шесть, остальные указаны как внештатные.

Алексея Арестовича, которого обычно представляют как советника главы Офиса президента Украины, в этом списке нет.

Из всех советников Ермака в информационном поле наиболее активно работает Михаил Подоляк – у него должность внештатная.

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