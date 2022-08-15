"Две-три недели будем мочить друг друга". Подоляк и Арестович объявили между собой "официальную войну"

"Отдельные медиа позволяют себе политический хайп на темах, на которых это не нужно было бы делать, но пытаются сказать, что кто-то, там, что-то, там, какие-то заявления… На поверку что выходит? Вы поднимаете политический хайп, а мы работаем системно…" – заявил Арестович.

Подоляк, в свою очередь, отметил, что ему "нравится политическая конспирология". "Теория заговора – что ты работаешь против меня, а я – против тебя. Давай поработаем немного", – предложил он.

Арестович согласился с предложением.

"Считайте это началом официальной войны между Арестовичем и Подоляком. Сейчас мочить друг друга будем", – анонсировал Арестович.

Подоляк же вспомнил о знаменитой фразе коллеги, которая стала мемом, — "две-три недели".

"Две-три недели будем мочить, да, а дальше посмотрим, что из этого выйдет. У вас будет много-много работы: "Арестович победил Подоляка", "Подоляк победил Арестовича" – будет о чем писать", – пообещал Арестович.

Подоляк же заявил, что после этого коллеги должны "вместе кого-то переиграть".

"Даем старт хайпу!" – подытожил Подоляк.

В ответ на просьбу в комментариях передать Подоляку, "что ему очень идет улыбка", Арестович ответил: "Не могу, у нас война".

Скриншот: Алексей Арестович / Facebook

В войне, вероятно, на данный момент побеждает Подоляк, так как на мнение комментатора, что "выжить должен только один!", Арестович заявил, что тот его "уже почти выжил".

Скриншот: Алексей Арестович / Facebook

В вышедшем 10 августа интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Арестович сказал, что пойдет в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.

Подоляк в комментарии "Бабелю" заявил, что сейчас не время обсуждать чьи-то политические перспективы, причем использовал формулировку "попсовый хайп, который ничего не добавляет государственной информационной политике". "Господин Арестович может делать любые свои заявления, это его право. Делать заявления – это украинская традиция", – добавил он.