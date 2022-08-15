"Две-три недели будем мочить друг друга". Подоляк и Арестович объявили между собой "официальную войну"

"Отдельные медиа позволяют себе политический хайп на темах, на которых это не нужно было бы делать, но пытаются сказать, что кто-то, там, что-то, там, какие-то заявления… На поверку что выходит? Вы поднимаете политический хайп, а мы работаем системно…" – заявил Арестович.
Подоляк, в свою очередь, отметил, что ему "нравится политическая конспирология". "Теория заговора – что ты работаешь против меня, а я – против тебя. Давай поработаем немного", – предложил он.
Арестович согласился с предложением.
"Считайте это началом официальной войны между Арестовичем и Подоляком. Сейчас мочить друг друга будем", – анонсировал Арестович.
Подоляк же вспомнил о знаменитой фразе коллеги, которая стала мемом, — "две-три недели".
"Две-три недели будем мочить, да, а дальше посмотрим, что из этого выйдет. У вас будет много-много работы: "Арестович победил Подоляка", "Подоляк победил Арестовича" – будет о чем писать", – пообещал Арестович.
Подоляк же заявил, что после этого коллеги должны "вместе кого-то переиграть".
"Даем старт хайпу!" – подытожил Подоляк.
В ответ на просьбу в комментариях передать Подоляку, "что ему очень идет улыбка", Арестович ответил: "Не могу, у нас война".
В войне, вероятно, на данный момент побеждает Подоляк, так как на мнение комментатора, что "выжить должен только один!", Арестович заявил, что тот его "уже почти выжил".
В вышедшем 10 августа интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Арестович сказал, что пойдет в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.
Подоляк в комментарии "Бабелю" заявил, что сейчас не время обсуждать чьи-то политические перспективы, причем использовал формулировку "попсовый хайп, который ничего не добавляет государственной информационной политике". "Господин Арестович может делать любые свои заявления, это его право. Делать заявления – это украинская традиция", – добавил он.
В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. Ермак пояснял, что главная задача Арестовича – "предоставлять исчерпывающие ответы" для противодействия "искаженной информации, необоснованным обвинениям и фейкам".
В январе 2022 года Арестович обвинил Зеленского в нарушении обещаний, раскритиковал власть и заявил об увольнении, пояснив, что "способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне, но слабости я простить не могу".
О его возвращении на должность не сообщалось, но с утра первого дня полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, Арестович начал выступать в Офисе президента с брифингами как советник главы ОП.
Подоляк стал советником руководителя ОП в апреле 2020 года. Этому не помешало и то, что еще за месяц того он характеризовал Ермака как "темного демона за спиной Зеленского", "размер личности которого намного меньше должности, которую пришлось занять", и прогнозировал, что он "навсегда останется в истории в качестве ярчайшего негативного персонажа", а Зеленский рано или поздно "от него устанет и постарается послать "по дорожке [предыдущего главы ОП Андрея] Богдана".
Подоляк говорил НВ, что будет работать с различными кризисными ситуациями, в том числе в информационной политике.
"Радіо Свобода" отмечало, что на практике у него оказался более широкий функционал – "и работа над информационным имиджем главы ОП, и работа над имиджем "слуг народа", и формирование коммуникационной политики Офиса президента в целом" – а после начала широкомасштабного вторжения Подоляк не только стал одним из топ-спикеров Банковой, но и вошел в состав делегации Украины на переговорах с Россией.