ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Две-три недели будем мочить друг друга". Подоляк и Арестович объявили между собой "официальную войну"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Советники главы ОП объявили "старт хайпу"
Советники главы ОП объявили "старт хайпу"
Скриншот: Алексей Арестович / Facebook

Советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк обратились к "отдельным деятелям, которые ищут политический хайп". Совместное видеообращение Арестович опубликовал на своей странице в Facebook.

"Отдельные медиа позволяют себе политический хайп на темах, на которых это не нужно было бы делать, но пытаются сказать, что кто-то, там, что-то, там, какие-то заявления… На поверку что выходит? Вы поднимаете политический хайп, а мы работаем системно…" – заявил Арестович.

Подоляк, в свою очередь, отметил, что ему "нравится политическая конспирология". "Теория заговора – что ты работаешь против меня, а я – против тебя. Давай поработаем немного", – предложил он.

Арестович согласился с предложением.

"Считайте это началом официальной войны между Арестовичем и Подоляком. Сейчас мочить друг друга будем", – анонсировал Арестович.

Подоляк же вспомнил о знаменитой фразе коллеги, которая стала мемом, — "две-три недели".

"Две-три недели будем мочить, да, а дальше посмотрим, что из этого выйдет. У вас будет много-много работы: "Арестович победил Подоляка", "Подоляк победил Арестовича" – будет о чем писать", – пообещал Арестович.

Подоляк же заявил, что после этого коллеги должны "вместе кого-то переиграть".

"Даем старт хайпу!" – подытожил Подоляк.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/videos/464124768912444/

В ответ на просьбу в комментариях передать Подоляку, "что ему очень идет улыбка", Арестович ответил: "Не могу, у нас война".

Скриншот: Алексей Арестович / Facebook
Скриншот: Алексей Арестович / Facebook

В войне, вероятно, на данный момент побеждает Подоляк, так как на мнение комментатора, что "выжить должен только один!", Арестович заявил, что тот его "уже почти выжил". 

Скриншот: Алексей Арестович / Facebook
Скриншот: Алексей Арестович / Facebook

В вышедшем 10 августа интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Арестович сказал, что пойдет в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.

Подоляк в комментарии "Бабелю" заявил, что сейчас не время обсуждать чьи-то политические перспективы, причем использовал формулировку "попсовый хайп, который ничего не добавляет государственной информационной политике". "Господин Арестович может делать любые свои заявления, это его право. Делать заявления – это украинская традиция", – добавил он.  

Контекст:

В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. Ермак пояснял, что главная задача Арестовича – "предоставлять исчерпывающие ответы" для противодействия "искаженной информации, необоснованным обвинениям и фейкам".

В январе 2022 года Арестович обвинил Зеленского в нарушении обещаний, раскритиковал власть и заявил об увольнении, пояснив, что "способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне, но слабости я простить не могу".

О его возвращении на должность не сообщалось, но с утра первого дня полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, Арестович начал выступать в Офисе президента с брифингами как советник главы ОП.

Подоляк стал советником руководителя ОП в апреле 2020 года. Этому не помешало и то, что еще за месяц того он характеризовал Ермака как "темного демона за спиной Зеленского", "размер личности которого намного меньше должности, которую пришлось занять", и прогнозировал, что он "навсегда останется в истории в качестве ярчайшего негативного персонажа", а Зеленский рано или поздно "от него устанет и постарается послать "по дорожке [предыдущего главы ОП Андрея] Богдана".

Подоляк говорил НВ, что будет работать с различными кризисными ситуациями, в том числе в информационной политике.

"Радіо Свобода" отмечало, что на практике у него оказался более широкий функционал – "и работа над информационным имиджем главы ОП, и работа над имиджем "слуг народа", и формирование коммуникационной политики Офиса президента в целом" –  а после начала широкомасштабного вторжения Подоляк не только стал одним из топ-спикеров Банковой, но и вошел в состав делегации Украины на переговорах с Россией.

Теги: Алексей Арестович, политика, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (104556)
2
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (32573)
3
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (20900)
4
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (16037) G
5
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15242)
6
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (13558)
7
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (12966)
8
Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет (12170)
 
 
 
 