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Арестович: Если Зеленский по каким-то причинам не пойдет на второй срок, я пойду в президенты

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Арестович: Власть это возможность помочь большему количеству людей, чем ты мог бы сделать это без власти
Арестович: Власть – это возможность помочь большему количеству людей, чем ты мог бы сделать это без власти
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что будет баллотироваться в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.

"Сейчас скажу вещь, которую я никому не говорил. Все говорят про мой какой-то безумный рейтинг. Допустим. Но мой рейтинг – это рейтинг президента… Мой рейтинг – это рейтинг президента. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, с которыми я работаю. У меня может быть разное мнение, но я никогда его не вынесу... У нас был опыт: полтора месяца, как я из Офиса [президентаушел, и ни одного слова от меня никто не услышал. Потому что я не выношу сор из избы. Поэтому пока президент – президент, да еще и верховный главнокомандующий во время военного положения, – в принципе эти разговоры для меня не вполне корректно вести", – сказал Арестович.

По его словам, если Зеленский пойдет на второй срок, он "не будет его подрезать ни в коем случае", поскольку это "технически невозможно".

На уточняющий вопрос, что он будет делать, если Зеленский по каким-либо причинам не пойдет на второй срок, Арестович сказал: "Я буду подаваться. Пойду. Я хочу посмотреть, как это будет".

Советник руководителя ОП считает, что "в эту веселую игру надо доиграть до конца".

"Это возможность сыграть в самую интересную игру в своей жизни, закрыть какие-то комплексы, раны и все остальное. Я за два года убедился, что власть – это возможность помочь большему количеству людей, чем ты мог бы сделать это без власти. А если это высшая власть, то ты можешь помочь стране. А можешь и не только своей стране", – резюмировал Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, выборы, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, президент, власть
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