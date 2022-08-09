"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком

Арестович и Подоляк стали советниками главы ОП в 2020 году Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Выпросить у Михал Михалыча совместное фото не вышло. Сказал, что презирает меня за вранье. Пришлось фотошопить. Немного кривовато вышло, но, может, кто и поведется", – шутя подписал снимок Арестович



"Чудесная парочка", – прокомментировали в сети.

"Та врет, как всегда! Обычное фото двух классных мужиков! Уважаю обоих", – прокомментировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)