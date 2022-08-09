"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком

"Выпросить у Михал Михалыча совместное фото не вышло. Сказал, что презирает меня за вранье. Пришлось фотошопить. Немного кривовато вышло, но, может, кто и поведется", – шутя подписал снимок Арестович
"Чудесная парочка", – прокомментировали в сети.
"Та врет, как всегда! Обычное фото двух классных мужиков! Уважаю обоих", – прокомментировали подписчики.
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В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Подоляк стал советником главы ОП в апреле 2020 года.