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09 августа, 2022
 
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"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком

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Арестович и Подоляк стали советниками главы ОП в 2020 году
Арестович и Подоляк стали советниками главы ОП в 2020 году
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 8 августа разместил в Instagram новое селфи, на котором запечатлен в обнимку со своим коллегой Михаилом Подоляком. Это же фото он опубликовал в Facebook.

"Выпросить у Михал Михалыча совместное фото не вышло. Сказал, что презирает меня за вранье.  Пришлось фотошопить. Немного кривовато вышло, но, может, кто и поведется", – шутя подписал снимок Арестович

"Чудесная парочка", – прокомментировали в сети.

"Та врет, как всегда! Обычное фото двух классных мужиков! Уважаю обоих", – прокомментировали подписчики.

Контекст:

В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Подоляк стал советником главы ОП в апреле 2020 года.

Теги: Алексей Арестович, селфи, Михаил Подоляк
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