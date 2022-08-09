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09 августа, 2022
 
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"Я пять семей содержу – родители, родители жены, сестры". Арестович рассказал, сколько зарабатывает в месяц

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По словам Арестовича, основным его доходом является проведение семинаров по психологии
По словам Арестовича, основным его доходом является проведение семинаров по психологии
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью передаче ЖВЛ, которая 8 августа вышла в эфире канала ТЕТ, рассказал, что в настоящее время содержит пять семей, включая семьи своих родителей и родителей своей жены.

По словам Арестовича, основным его доходом является проведение семинаров по психологии. Он уточнил, что должность советника не подразумевает оплату, так как этим он занимается на общественных началах.

"Раньше вы зарабатывали где-то 300 тыс. грн в месяц", – уточнила журналистка Катя Король.

"Сейчас – намного больше. Я пять семей содержу – родители, родители жены, сестры", – признался он. 

Арестович сообщил, что у него самого при этом нет собственного жилья.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Арестович в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января 2022 года, обвинил Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть.

Теги: доходы, Алексей Арестович, советник, психология, родители
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