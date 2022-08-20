"Так много говорит, что..." Подоляк объяснил, почему Арестовича нет в официальном списке советников Ермака

Подоляк (на фото): Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ Фото: Михаил Подоляк / Facebook

19 августа "Тиждень" опубликовал список советников президента и руководства его офиса, согласно которому у Ермака 24 советника (шесть из них штатные), и Арестович в списке не указан.

"Господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником всего офиса вместе. Именно так его должность и звучит (по слогам: "советник Офиса президента Украины". Каким он официально и считается согласно должностному расписанию", – написал Подоляк.

Он посоветовал "уважаемым журналистам внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию".