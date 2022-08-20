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"Так много говорит, что..." Подоляк объяснил, почему Арестовича нет в официальном списке советников Ермака

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Подоляк (на фото): Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ
Подоляк (на фото): Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Алексей Арестович является советником "всего" Офиса президента Украины, поэтому он не оказался в списке советников главы ОП, предоставленном журналистам на их запрос. Об этом 20 августа в Telegrаm заявил внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

19 августа "Тиждень" опубликовал список советников президента и руководства его офиса, согласно которому у Ермака 24 советника (шесть из них штатные), и Арестович в списке не указан.

"Господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником всего офиса вместе. Именно так его должность и звучит (по слогам: "советник Офиса президента Украины". Каким он официально и считается согласно должностному расписанию", – написал Подоляк.

Он посоветовал "уважаемым журналистам внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию".

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей.

Перед этим в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января, Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть. По его словам, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания, а сама власть слишком "забюрократизировалась".

После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Алексей Арестович, советник, президент, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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