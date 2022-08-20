"Так много говорит, что..." Подоляк объяснил, почему Арестовича нет в официальном списке советников Ермака

19 августа "Тиждень" опубликовал список советников президента и руководства его офиса, согласно которому у Ермака 24 советника (шесть из них штатные), и Арестович в списке не указан.
"Господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником всего офиса вместе. Именно так его должность и звучит (по слогам: "советник Офиса президента Украины". Каким он официально и считается согласно должностному расписанию", – написал Подоляк.
Он посоветовал "уважаемым журналистам внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию".
Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей.
Перед этим в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января, Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть. По его словам, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания, а сама власть слишком "забюрократизировалась".
После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.