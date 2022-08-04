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04 августа, 2022
 
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"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон

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Патрону в июле исполнилось три года
Патрону в июле исполнилось три года
Фото: Патрон / Facebook

Изображение пса Патрона, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, появилось на фантиках украинских конфет под названием Patron. Об этом 3 августа сообщается на его странице в Instagram.

"На днях в продажу поступили конфеты Patron с официальной лицензией. Вкус классического "Тузи" с семенами украинских подсолнечников и шоколадом", – говорится в публикации. 

Одна гривна от каждого проданного килограмма конфет будет передана в поддержку ГСЧС.

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: конфеты, война России против Украины, пес Патрон
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