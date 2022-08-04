"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон

"На днях в продажу поступили конфеты Patron с официальной лицензией. Вкус классического "Тузи" с семенами украинских подсолнечников и шоколадом", – говорится в публикации.
Одна гривна от каждого проданного килограмма конфет будет передана в поддержку ГСЧС.
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Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.