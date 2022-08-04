"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон

Патрону в июле исполнилось три года Фото: Патрон / Facebook

"На днях в продажу поступили конфеты Patron с официальной лицензией. Вкус классического "Тузи" с семенами украинских подсолнечников и шоколадом", – говорится в публикации.

Одна гривна от каждого проданного килограмма конфет будет передана в поддержку ГСЧС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Патрон * (@patron_dsns)