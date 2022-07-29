"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением

"Преследование по расовому признаку – расизм. Дискриминация по гендерному признаку – сексизм. А если оскорбляют собачек – то это песизм? Надо пойти лозунги придумать, написать какие-то требования, – заявил он. – Меня никто не обижал. Ну, разве что производители ковриков с моим изображением. Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали".

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.