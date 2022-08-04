"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото

Ризатдинова: Получается, воры работают каждый день! И никто из местных властей не делает ничего Фото: anna_rizatdinova / Instagram

В комментарии украинскому изданию "ТаблоID" спортсменка уточнила, что ее обокрали в Мадриде (Испания).

"Днем я уехала по делам. Оставила арендуемый автомобиль на стоянке в людном городе. Когда вернулась к авто, была в шоке. Стекло было выбито, украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи, купленные в съемную квартиру", – написала она.

По словам Ризатдиновой, после кражи она обратилась в полицию. Спортсменка призналась, что когда снова вернулась на то место, где ограбили ее авто, то увидела, что в такой же ситуации оказался другой водитель.

"Получается, воры работают каждый день! И никто из местных властей не делает ничего! Сегодня не было ни одной полицейской машины в этом районе", – добавила гимнастка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)