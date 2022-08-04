"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото

В комментарии украинскому изданию "ТаблоID" спортсменка уточнила, что ее обокрали в Мадриде (Испания).
"Днем я уехала по делам. Оставила арендуемый автомобиль на стоянке в людном городе. Когда вернулась к авто, была в шоке. Стекло было выбито, украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи, купленные в съемную квартиру", – написала она.
По словам Ризатдиновой, после кражи она обратилась в полицию. Спортсменка призналась, что когда снова вернулась на то место, где ограбили ее авто, то увидела, что в такой же ситуации оказался другой водитель.
"Получается, воры работают каждый день! И никто из местных властей не делает ничего! Сегодня не было ни одной полицейской машины в этом районе", – добавила гимнастка.
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Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.