  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве

По словам певицы, когда она звонила друзьям с просьбой, чтобы они помогли отвезти его к ней, они не отвечали.

"У всех началась паника, все начали что-то делать – кто-то куда-то выезжать, кто-то просто был в ступоре. Им было не до моих проблем, у них были свои", – рассказала Ризатдинова.

Спортсменка призналась, что сына помогла вывезти из Украины его няня.

"Я очень переживала. Но он молодец. Все выдержал. Не знаю как, но, наверное, понимал, что надо быть сильным мальчиком. Он устал, но не плакал", – призналась она.

Сейчас они с Романом находятся в Болгарии.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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