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16 июня, 2022
 
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"Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве

 
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Ризатдинова вместе с сыном живут в Болгарии
Ризатдинова вместе с сыном живут в Болгарии
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в первый день войны оказалась за границей, а ее сын Роман – в Киеве. Об этом она рассказала 14 июня в эфире канала "Украина".

По словам певицы, когда она звонила друзьям с просьбой, чтобы они помогли отвезти его к ней, они не отвечали.

"У всех началась паника, все начали что-то делать – кто-то куда-то выезжать, кто-то просто был в ступоре. Им было не до моих проблем, у них были свои", – рассказала Ризатдинова. 

Спортсменка призналась, что сына помогла вывезти из Украины его няня.

"Я очень переживала. Но он молодец. Все выдержал. Не знаю как, но, наверное, понимал, что надо быть сильным мальчиком. Он устал, но не плакал", – призналась она.

Сейчас они с Романом находятся в Болгарии. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

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Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

Теги: дети, война России против Украины, семья, Анна Ризатдинова
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