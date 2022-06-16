  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве

По словам певицы, когда она звонила друзьям с просьбой, чтобы они помогли отвезти его к ней, они не отвечали.
"У всех началась паника, все начали что-то делать – кто-то куда-то выезжать, кто-то просто был в ступоре. Им было не до моих проблем, у них были свои", – рассказала Ризатдинова.
Спортсменка призналась, что сына помогла вывезти из Украины его няня.
"Я очень переживала. Но он молодец. Все выдержал. Не знаю как, но, наверное, понимал, что надо быть сильным мальчиком. Он устал, но не плакал", – призналась она.
Сейчас они с Романом находятся в Болгарии.
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Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.