"Первая благотворительная". "Укрпошта" готовится к продаже марок с Патроном

"Не успели раскупить одни марки, когда мы готовим к запуску новые. Встречайте почтовый выпуск "Пес Патрон". Лист включает в себя восемь марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеющейся бумаге. Тираж – 1 млн экземпляров", – сообщили в "Укрпошті".

Лист марок будет стоить 248 грн, отмечается на сайте компании.

Изначально выпуск марки планировался 30 августа, но позже в компании проинформировали, что его перенесли на 1 сентября. О причинах изменения даты выпуска не сообщили.

Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский в Facebook рассказал, что Патрон примет участие в церемонии гашения марки.

"Кроме того, что это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов, это первая официальная благотворительная марка страны. Вместе с вами мы планируем собрать более €1 млн на машину для разминирования, которая, возможно, не такая красивая, как Патрон, но помогает быстро разминировать большие территории", – отметил Смелянский.

Остальные средства, собранные от продажи марок, планируют передать на поддержку приютов для животных по всей Украине, добавил гендиректор "Укрпошти". Кроме марок, сообщил Смелянский, "Укрпошта" подготовила к реализации мерч с четырехлапым любимцем украинцев.

По словам Смелянского, автор рисунков – художник Александр Никитюк.