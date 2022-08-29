"Первая благотворительная". "Укрпошта" готовится к продаже марок с Патроном

"Не успели раскупить одни марки, когда мы готовим к запуску новые. Встречайте почтовый выпуск "Пес Патрон". Лист включает в себя восемь марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеющейся бумаге. Тираж – 1 млн экземпляров", – сообщили в "Укрпошті".
Лист марок будет стоить 248 грн, отмечается на сайте компании.
Изначально выпуск марки планировался 30 августа, но позже в компании проинформировали, что его перенесли на 1 сентября. О причинах изменения даты выпуска не сообщили.
Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский в Facebook рассказал, что Патрон примет участие в церемонии гашения марки.
"Кроме того, что это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов, это первая официальная благотворительная марка страны. Вместе с вами мы планируем собрать более €1 млн на машину для разминирования, которая, возможно, не такая красивая, как Патрон, но помогает быстро разминировать большие территории", – отметил Смелянский.
Остальные средства, собранные от продажи марок, планируют передать на поддержку приютов для животных по всей Украине, добавил гендиректор "Укрпошти". Кроме марок, сообщил Смелянский, "Укрпошта" подготовила к реализации мерч с четырехлапым любимцем украинцев.
По словам Смелянского, автор рисунков – художник Александр Никитюк.
После вторжения России "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", и "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія".
Также 28 июля ко Дню украинской государственности "Укрпошта" ввела в обращение четвертую тематическую марку "Доброго вечора, ми з України!". На август был запланирован выпуск двух марок: одна посвящена Патрону, вторая – Дню Независимости и шести месяцам активной фазы войны (это марка "Вільні. Незламні. Непереможні", ее ввели в обращение 24 августа).