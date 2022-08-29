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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первая благотворительная". "Укрпошта" готовится к продаже марок с Патроном

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Кроме марок, "Укрпошта" будет продавать мерч с Патроном
Кроме марок, "Укрпошта" будет продавать мерч с Патроном
Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

Украинское госпредприятие "Укрпошта" 29 августа анонсировало выпуск марки с известным псом-талисманом черниговских спасателей Патроном.

"Не успели раскупить одни марки, когда мы готовим к запуску новые. Встречайте почтовый выпуск "Пес Патрон". Лист включает в себя восемь марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеющейся бумаге. Тираж – 1 млн экземпляров", – сообщили в "Укрпошті". 

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/pfbid02BXVMBhkxEnd4kZ2jT5BMETU4NV8VK6y8nxYLbo4t7kFwG85rZrGN6DbWbJKwRGJtl

Лист марок будет стоить 248 грн, отмечается на сайте компании.

Изначально выпуск марки планировался 30 августа, но позже в компании проинформировали, что его перенесли на 1 сентября. О причинах изменения даты выпуска не сообщили. 

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/pfbid02FHuio3ECye5BeBQaGaAQuRhbDoVt8ugbjRki5LTNJC3Hythxbm9Qe1254Se2VQZ5l

Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский в Facebook рассказал, что Патрон примет участие в церемонии гашения марки.

"Кроме того, что это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов, это первая официальная благотворительная марка страны. Вместе с вами мы планируем собрать более €1 млн на машину для разминирования, которая, возможно, не такая красивая, как Патрон, но помогает быстро разминировать большие территории", – отметил Смелянский. 

Остальные средства, собранные от продажи марок, планируют передать на поддержку приютов для животных по всей Украине, добавил гендиректор "Укрпошти". Кроме марок, сообщил Смелянский, "Укрпошта" подготовила к реализации мерч с четырехлапым любимцем украинцев.

По словам Смелянского, автор рисунков – художник Александр Никитюк. 

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/pfbid02FfCtSZQG1Q75ydmLPBzWapHiSc4p8ZyfWk3HCQBKMs5t8Q5nk7nkWWK7RLx55Ucul

Контекст:

После вторжения России "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", и "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія".

Также 28 июля ко Дню украинской государственности "Укрпошта" ввела в обращение четвертую тематическую марку "Доброго вечора, ми з України!". На август был запланирован выпуск двух марок: одна посвящена Патрону, вторая – Дню Независимости и шести месяцам активной фазы войны (это марка "Вільні. Незламні. Непереможні", ее ввели в обращение 24 августа).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: благотворительность, спасатели, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка, пес Патрон
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