Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals

Ранее благодаря поддержке Патрона организация собрала более 260 тыс. грн.

"Мы поняли, что Патрон уже далеко не волонтер организации UAnimals, а полноправный член нашей команды", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UAnimals (@uanimals.official)