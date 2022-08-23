Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals

Ранее благодаря поддержке Патрона организация собрала более 260 тыс. грн.
"Мы поняли, что Патрон уже далеко не волонтер организации UAnimals, а полноправный член нашей команды", – говорится в публикации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года ему исполнилось три года.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.