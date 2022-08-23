Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2022
 
Новости

Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Патрон пес породы джек-рассел-терьер
Патрон – пес породы джек-рассел-терьер
Фото: Патрон / Facebook

Украинская благотворительная организация UAnimals 23 августа в Instagram сообщила, что пес Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, "возглавит" ее департамент коммуникаций.

Ранее благодаря поддержке Патрона организация собрала более 260 тыс. грн

"Мы поняли, что Патрон уже далеко не волонтер организации UAnimals, а полноправный член нашей команды", – говорится в публикации.

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года ему исполнилось три года.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: животные, благотворительность, пес Патрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Дневник войны харьковчанки Гин: Мы все немножко смертники. Люди, оставшиеся в городе, сознательно или нет, но согласились с этой реальностью
Дневник войны харьковчанки Гин: Мы все немножко смертники. Люди, оставшиеся в городе, сознательно или нет, но согласились с этой реальностью
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 