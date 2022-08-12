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12 августа, 2022
 
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"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину

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9 августа Дорофеева сообщила, что вернулась в Киев
9 августа Дорофеева сообщила, что вернулась в Киев
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 12 августа разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена во время прогулки вместе со знаменитым псом по кличке Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку.

"Настоящая причина приезда в Киев", – шутя подписала снимки артистка.

Ранее пес Патрон на своей странице в Instagram заигрывал с Дорофеевой, а также ревниво отреагировал на новость о ее новом романе с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

"Наконец-то вместе", – прокомментировали подписчики.

"Любовь всегда побеждает", – написали фолловеры.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: собаки, Надя Дорофеева, певица, пес Патрон
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