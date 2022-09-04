Ким: Абсолютное большинство николаевцев ненавидит россиян

"Что касается жителей города, я думаю, что абсолютное большинство людей сейчас ненавидит россиян из-за того, что пришлось всем николаевцам пережить. Полгода под обстрелами – люди выживают, невозможно жить спокойно. Я был в Киеве, я видел, как люди живут, когда более-менее спокойно. Но у нас прифронтовый город, люди каждый день на стрессе, надо понимать, что мы все здесь недолюбливаем россиян", – сказал Ким.

По его словам, на херсонском направлении у российских захватчиков фиксируются упаднические настроения.

"Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили". Никто не хочет умирать, все хотят бежать, но их останавливает приказ или что-то в этом роде. Поэтому настроения у них соответствующие оперативной ситуации, которая сейчас есть на фронте. После Бучи, после Ирпеня, после всего того, что они наделали, конечно, они боятся, что надо будет отвечать за свои действия", – подчеркнул Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)