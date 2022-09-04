Украинская ПВО сбила вражескую ракету в районе Кривого Рога – командование "Восток"

"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета", – говорится в сообщении.
Других подробностей военные не приводят.
В ночь со 2-го на 3 сентября ПВО в Днепропетровской области сбила пять российских "Калибров", нацеленных на Днепр.
В видеообращении по итогам 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы ВСУ за успешное уничтожение целей российских оккупантов.
Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.