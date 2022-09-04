Украинская ПВО сбила вражескую ракету в районе Кривого Рога – командование "Восток"

"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета", – говорится в сообщении.

Других подробностей военные не приводят.

В ночь со 2-го на 3 сентября ПВО в Днепропетровской области сбила пять российских "Калибров", нацеленных на Днепр.

В видеообращении по итогам 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы ВСУ за успешное уничтожение целей российских оккупантов.