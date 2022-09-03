РФ ночью атаковала Днепр пятью "Калибрами", силы ПВО сбили все

Воздушное командование "Восток" объяснило, что в городе работает противовоздушная оборона, а утром сообщило, что силы ПВО сбили российские крылатые ракеты.

Уничтожено пять "Калибров", уточнили в командовании.

Глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко отметил, что ночь была "громкой" в регионе.

"Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией… В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя пожарные уняли. Никто не пострадал", – проинформировал он.

В результате обстрелов из артиллерии в области нет погибших, но есть разрушения в Марганце и Криворожском районе, уточнил Резниченко.