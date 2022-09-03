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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ ночью атаковала Днепр пятью "Калибрами", силы ПВО сбили все

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Ракеты сбили в Днепровском районе
Ракеты сбили в Днепровском районе
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Ночью 3 сентября (около 2.00) в Днепре слышали взрывы, сообщило Общественное.

Воздушное командование "Восток" объяснило, что в городе работает противовоздушная оборона, а утром сообщило, что силы ПВО сбили российские крылатые ракеты. 

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid02xm9zJ1MCRhPznoPKEtmRW64Da9NiUx9Gz3X8qYSy4nQLpNx5fsEEPHtWk3U6md9sl

Уничтожено пять "Калибров", уточнили в командовании. 

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid05rfKe6zKPQ4uh7ZKdpuFodGwpj819B5YEaNzzLe5hw2RfrbB2mjY9pWRjYFchy3hl

Глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко отметил, что ночь была "громкой" в регионе. 

"Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией… В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя пожарные уняли. Никто не пострадал", – проинформировал он. 

В результате обстрелов из артиллерии в области нет погибших, но есть разрушения в Марганце и Криворожском районе, уточнил Резниченко.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепр, ПВО, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракета, разрушения
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