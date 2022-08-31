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Россияне обстреляли Никополь, повреждено 12 многоэтажек, ранена женщина – Резниченко

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Последствия очередного обстрела Никополя российскими оккупантами - 12 поврежденных жилых домов
Последствия очередного обстрела Никополя российскими оккупантами - 12 поврежденных жилых домов
Фото: ????????Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 31 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области, ранена женщина, повреждены жилые дома, магазины и аптеки. Об этом сообщил в Telegram утром 31 августа глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли его из "Градов" и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь. Дважды ударили по самому Никополю [Днепропетровской области]. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести", – написал глава ОВА.

Резниченко уточнил, что российские оккупанты в результате последних обстрелов повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

"В Мировской громаде обошлось без пострадавших", – уточнил глава ОВА.

Ночью на 29 августа россияне обстреливали Никопольский, Синельниковский и Днепровский районы Днепропетровской области, днем снова ударили по Марганцу и Червоногригоровской общине (Никопольский район).

В ночь на 30 августа оккупанты атаковали Никопольский, Днепровский и Криворожский районы Днепропетровской области ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией.

Контекст:

 Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

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