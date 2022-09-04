"Сегодня хороший результат". Зеленский поблагодарил ВСУ и партнеров Украины за работу противовоздушной обороны

"Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил – сбитые [крылатые ракеты] "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы – сегодня и всегда. Каждый такой результат – спасенные жизни наших граждан, возможность не бояться для всех наших людей", – сказал Зеленский.
Президент пообещал, что будет сделано "все, чтобы Украина могла полностью уберечь свое небо от российских ракет и авиации".
"Это один из фундаментальных вопросов нашего государства. И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на этот сложный вопрос. Помогать Украине с противовоздушной обороной – это самый буквальный, самый очевидный способ защищать людей от российского террора", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 сентября воздушное командование "Восток" ВСУ сообщило, что в районе города Днепр ночью были сбиты пять российских ракет "Калибр". Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко отметил, что украинские военные сбили все пять российских ракет, которые летели на Днепр, пострадавших нет.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. На 3 сентября, по данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов в Украине составили около 49 050 человек личного состава.