"Сегодня хороший результат". Зеленский поблагодарил ВСУ и партнеров Украины за работу противовоздушной обороны

"Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил – сбитые [крылатые ракеты] "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы – сегодня и всегда. Каждый такой результат – спасенные жизни наших граждан, возможность не бояться для всех наших людей", – сказал Зеленский.

Президент пообещал, что будет сделано "все, чтобы Украина могла полностью уберечь свое небо от российских ракет и авиации".

"Это один из фундаментальных вопросов нашего государства. И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на этот сложный вопрос. Помогать Украине с противовоздушной обороной – это самый буквальный, самый очевидный способ защищать людей от российского террора", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

3 сентября воздушное командование "Восток" ВСУ сообщило, что в районе города Днепр ночью были сбиты пять российских ракет "Калибр". Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко отметил, что украинские военные сбили все пять российских ракет, которые летели на Днепр, пострадавших нет.