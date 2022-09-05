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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В зону поражения попало подразделение спецназа". Генштаб ВСУ рассказал об ударах по российским оккупантам

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ВСУ наносят удары по пунктам управления противника, говорят в Генштабе
ВСУ наносят удары по пунктам управления противника, говорят в Генштабе
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины нанесли по российским оккупантам ряд точных ударов, в том числе с применением боевой авиации. Об этом проинформировал 3 сентября в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок украинская авиация совершила более пяти ударов, в ходе которых были уничтожены боевая техника, средства РЭБ, ПВО (радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны. – "ГОРДОН") и значительное количество живой силы на донецком и южнобугском направлениях", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинские силы ПВО на разных участках фронта уничтожили один вертолет, три беспилотника и пять крылатых ракет "Калибр".

"Ракетные войска и артиллерия сил обороны продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесено поражение по трем пунктам управления", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что уничтожен один объект размещения личного состава противника.

"В зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация по потерям уточняется. Также уничтожена техника радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, чем значительно снижены возможности противника относительно ведения наступательных действий", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DU64uJNJGKbNWEmSH49TGmcsXsLLB97TK2eKEEAguFVMEMyMAjmNhEdfQCJV9PTol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

На 3 сентября, по данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине составили около 49 050 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, вертолет, спецназ, ПВО, оборона, боеприпасы, артиллерия, вторжение, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери России, российские оккупанты, россияне, вторжение России в Украину
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