"В зону поражения попало подразделение спецназа". Генштаб ВСУ рассказал об ударах по российским оккупантам

ВСУ наносят удары по пунктам управления противника, говорят в Генштабе Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок украинская авиация совершила более пяти ударов, в ходе которых были уничтожены боевая техника, средства РЭБ, ПВО (радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны. – "ГОРДОН") и значительное количество живой силы на донецком и южнобугском направлениях", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинские силы ПВО на разных участках фронта уничтожили один вертолет, три беспилотника и пять крылатых ракет "Калибр".

"Ракетные войска и артиллерия сил обороны продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесено поражение по трем пунктам управления", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что уничтожен один объект размещения личного состава противника.

"В зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация по потерям уточняется. Также уничтожена техника радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, чем значительно снижены возможности противника относительно ведения наступательных действий", – подчеркнули в Генштабе.

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