ВСУ за последние сутки уничтожили более 10 скоплений оккупантов и склад с боеприпасами – Генштаб ВСУ

В ходе этих действий было уничтожено несколько пунктов управления россиян и склад с боеприпасами, сказано в сводке.

"Беспилотным летательным авиационным комплексом Bayraktar ТВ-2 нанесен ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и уничтожены две единицы бронированной техники противника вместе с экипажами. Ракетные войска и артиллерия группировок наших войск продолжает выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Так, поражено более 10 скоплений живой силы врага, в том числе три взводных опорных пункта. Уничтожены три зенитных ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)