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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за последние сутки уничтожили более 10 скоплений оккупантов и склад с боеприпасами – Генштаб ВСУ

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ВСУ вчера уничтожили несколько единиц бронетехники россиян
ВСУ вчера уничтожили несколько единиц бронетехники россиян
Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон / Facebook

За последние сутки боевая авиация Вооруженных сил Украины совершила 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в Facebook утром 3 сентября.

В ходе этих действий было уничтожено несколько пунктов управления россиян и склад с боеприпасами, сказано в сводке. 

"Беспилотным летательным авиационным комплексом Bayraktar ТВ-2 нанесен ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и уничтожены две единицы бронированной техники противника вместе с экипажами. Ракетные войска и артиллерия группировок наших войск продолжает выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Так, поражено более 10 скоплений живой силы врага, в том числе три взводных опорных пункта. Уничтожены три зенитных ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов", – сообщили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XRWuMvnCnaxvqAcdN7UAgsSCL4cjXNWyDn5n21UYxDRKsuK93JmkYK1zd4QHr4Usl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

 

Контекст:

Сегодня – 192-е сутки полномасштабного вторжения РФ. Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупационные войска сосредоточились на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании уже захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, боеприпасы, артиллерия, вторжение, война России против Украины, ракеты, потери России, Bayraktar
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