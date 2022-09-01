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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска на Донбассе безуспешно наступали на четырех направлениях – Генштаб ВСУ

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ВСУ отразили наступления оккупантов на славянском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе
ВСУ отразили наступления оккупантов на славянском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска пытались наступать на четырех направлениях на Донбассе, но успеха не имели.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 1 сентября в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские подразделения обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО районы ряда населенных пунктов на славянском направлении, оккупанты также применили авиацию для нанесения ударов по районам Новой Дмитровки и Богородичного.

"[Враг] совершил попытку наступления в направлении населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли населенные пункты на краматорском и бахмутском направлениях, добавили в Генштабе.

"Наступательными действиями [противник] пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел", – отмечается в сообщении.

На авдеевском направлении враг обстрелял районы девяти населенных пунктов с применением танков, минометов и ствольной артиллерии.

"Нанес авиаудар по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел", – указали в Генштабе ВСУ.

На новопавловском направлении оккупанты нанесли авиаудар в районе Марьинки.

"Наступательными и штурмовыми действиями [противник] пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное, успеха не имел, отошел", – резюмировали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BfuEsULAWbhU4d1kKomTtEmWmTo3M9iEWoa1p6mcXjRxgxE5zrpkmhVtrkv7Aexyl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.

26 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%.

В Генштабе заявили, что на фоне неудач на фронте оккупанты скорректировали планы по захвату Донецкой области и перенесли крайний срок на 15 сентября.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, Славянск, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, Краматорск, Марьинка, Дмитровка, Соледар, РСЗО, артиллерия, Опытное, Зайцево, Водяное, ВСУ, обстрелы, авиаудар, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, Долина, потери России, российские оккупанты
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