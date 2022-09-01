Российские войска на Донбассе безуспешно наступали на четырех направлениях – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 1 сентября в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Российские подразделения обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО районы ряда населенных пунктов на славянском направлении, оккупанты также применили авиацию для нанесения ударов по районам Новой Дмитровки и Богородичного.
"[Враг] совершил попытку наступления в направлении населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.
Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли населенные пункты на краматорском и бахмутском направлениях, добавили в Генштабе.
"Наступательными действиями [противник] пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел", – отмечается в сообщении.
На авдеевском направлении враг обстрелял районы девяти населенных пунктов с применением танков, минометов и ствольной артиллерии.
"Нанес авиаудар по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел", – указали в Генштабе ВСУ.
На новопавловском направлении оккупанты нанесли авиаудар в районе Марьинки.
"Наступательными и штурмовыми действиями [противник] пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное, успеха не имел, отошел", – резюмировали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.
26 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%.
В Генштабе заявили, что на фоне неудач на фронте оккупанты скорректировали планы по захвату Донецкой области и перенесли крайний срок на 15 сентября.