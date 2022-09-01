Российские войска на Донбассе безуспешно наступали на четырех направлениях – Генштаб ВСУ

ВСУ отразили наступления оккупантов на славянском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 1 сентября в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские подразделения обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО районы ряда населенных пунктов на славянском направлении, оккупанты также применили авиацию для нанесения ударов по районам Новой Дмитровки и Богородичного.

"[Враг] совершил попытку наступления в направлении населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли населенные пункты на краматорском и бахмутском направлениях, добавили в Генштабе.

"Наступательными действиями [противник] пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел", – отмечается в сообщении.

На авдеевском направлении враг обстрелял районы девяти населенных пунктов с применением танков, минометов и ствольной артиллерии.

"Нанес авиаудар по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел", – указали в Генштабе ВСУ.

На новопавловском направлении оккупанты нанесли авиаудар в районе Марьинки.

"Наступательными и штурмовыми действиями [противник] пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное, успеха не имел, отошел", – резюмировали украинские военные.

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