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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили более 48 тыс. российских оккупантов, 450 – за минувшие сутки – Генштаб ВСУ

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Россия потеряла почти 2 тыс. танков
Россия потеряла почти 2 тыс. танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 48 350 российских оккупантов. Об этом 1 сентября сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 450 захватчиков. 

Другие потери российской армии составили:

  • танки ‒ 1997 (+23);
  • боевые бронированные машины ‒ 4345 (+33);
  • артиллерийские системы – 1115 (+24) ;
  • РСЗО – 287 (+2) ;
  • средства ПВО – 153 (+1) ;
  • самолеты – 234 (+0) ;
  • вертолеты – 205 (+1) ;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2);
  • крылатые ракеты – 196 (+0);
  • корабли/катера – 15 (+0) ;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3239 (+3) ;
  • специальная техника – 104 (+1).

В Генштабе ВСУ отмечают, что наибольшие потери российские оккупанты понесли на донецком и кураховском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ESf6taQFeBtDPzvRcVTsUjve1zZvzrM5KV3sS1KkWAVwwEk7azMahuF6MYeCp3ntl

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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