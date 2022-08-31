Оккупанты на юге Украины из танков и артиллерии обстреляли 13 населенных пунктов, нанесли авиаудары – Генштаб ВСУ

Об этом 31 августа в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

В частности, оккупанты восстанавливают логистическое обеспечение группировки войск, а также принимают меры по восполнению потерь.

"[Противник] совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Червоный Яр, Киселевка, Квитневое, Великое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Тополиное", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое, добавили в Генштабе.

Указывается, что значительное внимание оккупанты уделяют воздушной разведке БПЛА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр, отмечается 30 августа в отчете разведки Великобритании.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Украинские военные местами отодвинули линию фронта на юге страны на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону, подчеркнули в британской разведке 31 августа.