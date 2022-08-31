ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на юге Украины из танков и артиллерии обстреляли 13 населенных пунктов, нанесли авиаудары – Генштаб ВСУ

Значительное внимание на юге Украины оккупанты уделяют воздушной разведке БПЛА, отметили в Генштабе ВСУ
Значительное внимание на юге Украины оккупанты уделяют воздушной разведке БПЛА, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Российские оккупационные войска на южнобужском направлении сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций.

Об этом 31 августа в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

В частности, оккупанты восстанавливают логистическое обеспечение группировки войск, а также принимают меры по восполнению потерь.

"[Противник] совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Червоный Яр, Киселевка, Квитневое, Великое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Тополиное", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое, добавили в Генштабе.

Указывается, что значительное внимание оккупанты уделяют воздушной разведке БПЛА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ByoxkFZwVZ43zcC6pbADaQZFwoVfbP1oRQ69QjUJrm7Fh1fdCJXBTo9apL9VQBVjl

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр, отмечается 30 августа в отчете разведки Великобритании.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Украинские военные местами отодвинули линию фронта на юге страны на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону, подчеркнули в британской разведке 31 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Генштаб ВСУ, Андреевка, Александровка, артиллерия, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Квитневое, российские военные, потери России, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тина Кароль в Японии презентовала альбом электронной музыки во время модного показа украинской коллекции. Видео
  Тина Кароль в Японии презентовала альбом электронной музыки во время модного показа украинской коллекции. Видео
"Европейцы играют в двойные стандарты". Жадан прокомментировал запрет на выступление его группы в Италии в поддержку украинских защитников
"Европейцы играют в двойные стандарты". Жадан прокомментировал запрет на выступление его группы в Италии в поддержку украинских защитников
Каменских выступила в Болгарии и анонсировала концерты в Испании
Каменских выступила в Болгарии и анонсировала концерты в Испании
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (227821)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (112181)
3
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (84933)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (65935)
5
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (60160)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57992)
7
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (37490)
8
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (34244)
 
 
 
 