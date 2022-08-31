В британской разведке заявили, что ВСУ отодвинули линию фронта на юге и усомнились в боеготовности российских резервов

"Украинские части местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону", – отмечается в сообщении.
(2/5)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 31, 2022
Ukrainian formations have pushed the front line back some distance in places, exploiting relatively thinly held Russian defences.
По мнению минобороны Великобритании, Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии обороны, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск РФ.
Кроме того, Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для Украины. Так, британские разведанные свидетельствуют, что "добровольческие батальоны" нового 3-го армейского корпуса РФ покинули базу под Москвой еще 24 августа и, весьма вероятно, будут переброшены в Украину.
"Эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, а войска имеют ограниченную подготовку", – считают британские военные.
(5/5)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 31, 2022
The operational effectiveness of these units is not known. The 3rd Army Corps is highly likely short of personnel and these troops have had limited training.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр, отмечается 30 августа в отчете разведки Великобритании.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.