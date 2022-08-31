В британской разведке заявили, что ВСУ отодвинули линию фронта на юге и усомнились в боеготовности российских резервов

"Украинские части местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону", – отмечается в сообщении.

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Ukrainian formations have pushed the front line back some distance in places, exploiting relatively thinly held Russian defences. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 31, 2022

По мнению минобороны Великобритании, Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии обороны, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск РФ.

Кроме того, Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для Украины. Так, британские разведанные свидетельствуют, что "добровольческие батальоны" нового 3-го армейского корпуса РФ покинули базу под Москвой еще 24 августа и, весьма вероятно, будут переброшены в Украину.

"Эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, а войска имеют ограниченную подготовку", – считают британские военные.