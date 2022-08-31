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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке заявили, что ВСУ отодвинули линию фронта на юге и усомнились в боеготовности российских резервов

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ВСУ смогли заставить россиян отступить на юге Украины
ВСУ смогли заставить россиян отступить на юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская армия с 29 августа продолжает наступление на южную группировку войск России по нескольким направлениям. Об этом 31 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Украинские части местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону", – отмечается в сообщении.

По мнению минобороны Великобритании, Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии обороны, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск РФ.

Кроме того, Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для Украины. Так, британские разведанные свидетельствуют, что "добровольческие батальоны" нового 3-го армейского корпуса РФ покинули базу под Москвой еще 24 августа и, весьма вероятно, будут переброшены в Украину.

"Эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, а войска имеют ограниченную подготовку", – считают британские военные.

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр, отмечается 30 августа в отчете разведки Великобритании.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Великобритания, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, разведка, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, российские оккупанты, деоккупация
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