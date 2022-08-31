ВСУ на юге уничтожили больше 30 единиц техники оккупантов и нанесли удары по четырем мостам - ОК "Юг"

По словам спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, нанесены новые удары по четырем транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам, автомобильному и железнодорожному.

"Степень повреждения максимально ограничивает их использование", – говорится в сводке.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море без изменений состава, задач и угроз продолжает укрываться от шторма и вероятного поражения вдоль крымского побережья, отмечается в сообщении.

"По подтвержденным результатам выполнения огневых задач от вражеского войска "отминусовано" 117 рашистов, свыше 30 единиц техники: девять танков Т-72, три реактивных системы залпового огня "Град", 18 единиц авто-бронетехники и четыре склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах [Херсонской области]", – резюмировали в ОК "Юг".