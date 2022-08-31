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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ на юге уничтожили больше 30 единиц техники оккупантов и нанесли удары по четырем мостам - ОК "Юг"

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Украинские Вооруженные силы уничтожают оккупантов на юге Украины
Украинские Вооруженные силы уничтожают оккупантов на юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение дня 30 августа ВСУ на южном направлении уничтожили четыре пункта управления оккупантов, а также нанесли 16 авиаударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба оперативного командования (ОК) "Юг" Вооруженных сил Украины в сводке по итогам 30 августа.

По словам спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, нанесены новые удары по четырем транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам, автомобильному и железнодорожному.

"Степень повреждения максимально ограничивает их использование", – говорится в сводке.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море без изменений состава, задач и угроз продолжает укрываться от шторма и вероятного поражения вдоль крымского побережья, отмечается в сообщении.

"По подтвержденным результатам выполнения огневых задач от вражеского войска "отминусовано" 117 рашистов, свыше 30 единиц техники: девять танков Т-72, три реактивных системы залпового огня "Град", 18 единиц авто-бронетехники и четыре склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах [Херсонской области]", – резюмировали в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/411454787638683/

Контекст:

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр, отмечается 30 августа в отчете разведки Великобритании.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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