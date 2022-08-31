ВСУ на юге уничтожили больше 30 единиц техники оккупантов и нанесли удары по четырем мостам - ОК "Юг"

По словам спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, нанесены новые удары по четырем транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам, автомобильному и железнодорожному.
"Степень повреждения максимально ограничивает их использование", – говорится в сводке.
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море без изменений состава, задач и угроз продолжает укрываться от шторма и вероятного поражения вдоль крымского побережья, отмечается в сообщении.
"По подтвержденным результатам выполнения огневых задач от вражеского войска "отминусовано" 117 рашистов, свыше 30 единиц техники: девять танков Т-72, три реактивных системы залпового огня "Град", 18 единиц авто-бронетехники и четыре склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах [Херсонской области]", – резюмировали в ОК "Юг".
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр, отмечается 30 августа в отчете разведки Великобритании.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.