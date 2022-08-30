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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Жонглирование военной терминологией недопустимо". Минобороны и Генштаб призвали воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ

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Минобороны и Генштаб ВСУ просят украинцев воздержаться от оценок действий ВСУ и прогнозов ситуации на фронте
Минобороны и Генштаб ВСУ просят украинцев воздержаться от оценок действий ВСУ и прогнозов ситуации на фронте
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 30 августа в Telegram напомнила о главном информационном правиле военного времени – о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают ВСУ. Всех прочих просят воздержаться от публикации прогнозов, оценок, сведений с фронта и другой информации. Этот же призыв пресс-служба Генштаба ВСУ продублировала в Facebook.

"Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием. Призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и сил обороны Украины в целом", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ и Минобороны напомнили, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию.

"Подчеркиваем недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглирования военной терминологией, попыток продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы", – предупредили военные.

Недопустимым в данной ситуации Маляр видит практику вырывания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, с последующими попытками "придать этим заявлениям различную окраску и трактовать по собственному усмотрению".

Представители высшего военного руководства Украины отмечают, что мужественные украинские воины мастерски выполняют свою работу и ежедневно уничтожают оккупантов по всей линии фронта. Они в своем заявлении призывают и дальше верить в украинское войско, не ставить под сомнение действия командиров и не служить дополнительным инструментом в руках российской пропаганды.

"Враг коварен и безжалостен, он будет пытаться использовать любое преимущество, в том числе информационное, чтобы нанести нам урон. Следует наконец признать, что вымышленные победы не приближают, а только отдаляют настоящую победу, за которую сегодня бьется весь украинский народ! Поэтому именно от всех нас зависит, как скоро наша победа придет!" – подытожили военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0eCzrRxtgWEDtpseYZz96QrLixT2TDrCh3GjqfdL4PCigUySe65m9vcKxDHUmyJGpl

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Кроме того, Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.

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