"Жонглирование военной терминологией недопустимо". Минобороны и Генштаб призвали воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ

"Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием. Призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и сил обороны Украины в целом", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ и Минобороны напомнили, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию.
"Подчеркиваем недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглирования военной терминологией, попыток продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы", – предупредили военные.
Недопустимым в данной ситуации Маляр видит практику вырывания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, с последующими попытками "придать этим заявлениям различную окраску и трактовать по собственному усмотрению".
Представители высшего военного руководства Украины отмечают, что мужественные украинские воины мастерски выполняют свою работу и ежедневно уничтожают оккупантов по всей линии фронта. Они в своем заявлении призывают и дальше верить в украинское войско, не ставить под сомнение действия командиров и не служить дополнительным инструментом в руках российской пропаганды.
"Враг коварен и безжалостен, он будет пытаться использовать любое преимущество, в том числе информационное, чтобы нанести нам урон. Следует наконец признать, что вымышленные победы не приближают, а только отдаляют настоящую победу, за которую сегодня бьется весь украинский народ! Поэтому именно от всех нас зависит, как скоро наша победа придет!" – подытожили военные.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Кроме того, Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.