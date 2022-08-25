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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны опровергли фейковый документ с якобы заявлением Залужного о "76 тыс. погибших украинских военных"

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Маляр: Подделка сделана очень грубо. Даже нечего объяснять
Маляр: Подделка сделана очень грубо. Даже нечего объяснять
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

В Министерстве обороны Украины опровергли подлинность появившегося в сети фото "документа" с якобы ответом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного секретарю СНБО Украины Алексею Данилову о боевых потерях Украины.

Комментарий по этому поводу опубликовала в Facebook 24 августа замминистра обороны Анна Маляр. 

В "ответе на обращение" утверждается, что в результате боев в Украине по состоянию на 1 июля "76,6 тыс. погибших, 43,7 тыс. раненых, 7,2 тыс. пленных", причем это относится только к бойцам ВСУ, без учета других украинских силовых ведомств. 

В "документе" множество грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. Как пояснила Маляр, он также не соответствует техническим нормам оформления Минобороны. 

"Фейк писали совершенно неосведомленные люди, которые никогда не видели, как выглядят реальные документы нашего ведомства. Подделка сделана очень грубо. Даже нечего объяснять. Просто не верьте этим российским вбросам", – написала она. 

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02xsp3zK599Bsz93CzRzMR48rSUPK4X9Wyg7g48rSdkGwpAeTY7rhcWbFtiq7ZQ6U3l

Залужный говорил о потерях украинской армии на форуме ветеранов и волонтеров "Защитники. Перекличка"  22 августа. Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли около 9 тыс. украинских военнослужащих.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на том этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибли и до 500 получали ранения ежедневно.

В конце июля президент Владимир Зеленский сообщил, что после получения помощи от партнеров изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины: они сократились до приблизительно 30 погибших и 250 раненых в день. 

Зеленский в конце июня заявил также, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

По информации Генштаба ВСУ на 24 августа, ВСУ с 24 февраля ликвидировали около 45,7 тыс. российских оккупантов.

Теги: Министерство обороны Украины, российская пропаганда, раненые, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, документы, фейк, погибшие, Валерий Залужный, подделка, дезинформация
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