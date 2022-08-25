В Минобороны опровергли фейковый документ с якобы заявлением Залужного о "76 тыс. погибших украинских военных"

Комментарий по этому поводу опубликовала в Facebook 24 августа замминистра обороны Анна Маляр.

В "ответе на обращение" утверждается, что в результате боев в Украине по состоянию на 1 июля "76,6 тыс. погибших, 43,7 тыс. раненых, 7,2 тыс. пленных", причем это относится только к бойцам ВСУ, без учета других украинских силовых ведомств.

В "документе" множество грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. Как пояснила Маляр, он также не соответствует техническим нормам оформления Минобороны.

"Фейк писали совершенно неосведомленные люди, которые никогда не видели, как выглядят реальные документы нашего ведомства. Подделка сделана очень грубо. Даже нечего объяснять. Просто не верьте этим российским вбросам", – написала она.

Залужный говорил о потерях украинской армии на форуме ветеранов и волонтеров "Защитники. Перекличка" 22 августа. Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли около 9 тыс. украинских военнослужащих.