В России за "дискредитацию армии" задержали экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана. Среди прочего у него нашли визитку Смешко – СМИ

Ройзман, когда силовики вывели его из квартиры, сообщил журналистам, что на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3. УК РФ. По ней ему грозит до трех лет лишения свободы.
"Мы про свою страну все знаем. Ничего нового", – прокомментировал Ройзман свое задержание.
Дело завели, по его словам, за употребление фразы "вторжение в Украину".
"Я ее везде говорил и сейчас скажу", – подчеркнул политик.
Российский пропагандистский Telegram-канал Mash утверждает, что во время обыска в квартире Ройзмана среди прочего обнаружены визитки "иностранных политиков и дипломатов", например Игоря Смешко, бывшего главы СБУ и лидера украинской партии "Сила и честь".
Ведомственный портал российских силовиков "МВД медиа" в Telegram написал, что уголовное дело против Ройзмана (фамилия не называется, но обстоятельства дела указывают, что речь идет о нем) заведено в Москве, куда для следственных действий будет доставлен подозреваемый. Причиной стал размещенный Ройзманом в интернете ролик, "дискредитирующий" ВС РФ.
Издание "Медуза" поясняет, что по статье 280.3 УК РФ привлекают тех, кого ранее признали виновным по административной статье о "дискредитации" армии. Ройзмана, по данным "Медузы", уже трижды штрафовали по этой статье. Поводом для протоколов стали твит и пост в Telegram политика, а также его высказывание в видео. В общей сложности ему назначили штраф в 150 тыс. рублей (около 92,5 тыс. грн).
Ройзман неоднократно выступал против войны в Украине и отказывался уезжать из России – даже под угрозой преследования. Об этом он заявил, в частности, в опубликованном в середине августа интервью российской журналистке Катерине Гордеевой.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.
Юрист Павел Чиков сообщал 24 мая, что в целом в России уже возбудили более 50 уголовных дел по этой статье. Среди фигурантов – журналисты Александр Невзоров, Руслан Левиев, Майкл Наки и другие.