В России за "дискредитацию армии" задержали экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана. Среди прочего у него нашли визитку Смешко – СМИ

Ройзман, когда силовики вывели его из квартиры, сообщил журналистам, что на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3. УК РФ. По ней ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Мы про свою страну все знаем. Ничего нового", – прокомментировал Ройзман свое задержание.

Дело завели, по его словам, за употребление фразы "вторжение в Украину".

"Я ее везде говорил и сейчас скажу", – подчеркнул политик.

Российский пропагандистский Telegram-канал Mash утверждает, что во время обыска в квартире Ройзмана среди прочего обнаружены визитки "иностранных политиков и дипломатов", например Игоря Смешко, бывшего главы СБУ и лидера украинской партии "Сила и честь".

Ведомственный портал российских силовиков "МВД медиа" в Telegram написал, что уголовное дело против Ройзмана (фамилия не называется, но обстоятельства дела указывают, что речь идет о нем) заведено в Москве, куда для следственных действий будет доставлен подозреваемый. Причиной стал размещенный Ройзманом в интернете ролик, "дискредитирующий" ВС РФ.

Издание "Медуза" поясняет, что по статье 280.3 УК РФ привлекают тех, кого ранее признали виновным по административной статье о "дискредитации" армии. Ройзмана, по данным "Медузы", уже трижды штрафовали по этой статье. Поводом для протоколов стали твит и пост в Telegram политика, а также его высказывание в видео. В общей сложности ему назначили штраф в 150 тыс. рублей (около 92,5 тыс. грн).

Ройзман неоднократно выступал против войны в Украине и отказывался уезжать из России – даже под угрозой преследования. Об этом он заявил, в частности, в опубликованном в середине августа интервью российской журналистке Катерине Гордеевой.