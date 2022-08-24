ГОРДОН
 
 
МИР

В России за "дискредитацию армии" задержали экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана. Среди прочего у него нашли визитку Смешко – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обвиняют в дискредитации российской армии
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обвиняют в дискредитации российской армии
Фото: evgeniyroizman / Instagram

Бывшего мэра Екатеринбурга (РФ), оппозиционного российского политика Евгения Ройзмана, который неоднократно выступал против развязанной РФ войны в Украине, задержали 24 августа по обвинению в "дискредитации российской армии", пишет в Telegram местное издание It's my city.

Ройзман, когда силовики вывели его из квартиры, сообщил журналистам, что на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3. УК РФ. По ней ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Мы про свою страну все знаем. Ничего нового", – прокомментировал Ройзман свое задержание.

Дело завели, по его словам, за употребление фразы "вторжение в Украину".

"Я ее везде говорил и сейчас скажу", – подчеркнул политик.

Российский пропагандистский Telegram-канал Mash утверждает, что во время обыска в квартире Ройзмана среди прочего обнаружены визитки "иностранных политиков и дипломатов", например Игоря Смешко, бывшего главы СБУ и лидера украинской партии "Сила и честь".

Ведомственный портал российских силовиков "МВД медиа" в Telegram написал, что уголовное дело против Ройзмана (фамилия не называется, но обстоятельства дела указывают, что речь идет о нем) заведено в Москве, куда для следственных действий будет доставлен подозреваемый. Причиной стал размещенный Ройзманом в интернете ролик, "дискредитирующий" ВС РФ.

Издание "Медуза" поясняет, что по статье 280.3 УК РФ привлекают тех, кого ранее признали виновным по административной статье о "дискредитации" армии. Ройзмана, по данным "Медузы", уже трижды штрафовали по этой статье. Поводом для протоколов стали твит и пост в Telegram политика, а также его высказывание в видео. В общей сложности ему назначили штраф в 150 тыс. рублей (около 92,5 тыс. грн).

Ройзман неоднократно выступал против войны в Украине и отказывался уезжать из России – даже под угрозой преследования. Об этом он заявил, в частности, в опубликованном в середине августа интервью российской журналистке Катерине Гордеевой.

Контекст:

В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.

4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

Юрист Павел Чиков сообщал 24 мая, что в целом в России уже возбудили более 50 уголовных дел по этой статье. Среди фигурантов – журналисты Александр Невзоров, Руслан Левиев, Майкл Наки и другие.

Теги: Россия, арест, Игорь Смешко, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Евгений Ройзман, дезинформация, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой
Холодный борщ за пять минут. Эксперт поделился авторским рецептом украинского национального блюда
Холодный борщ за пять минут. Эксперт поделился авторским рецептом украинского национального блюда
На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе
На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе
"Незаконно быть такой горячей!" 64-летняя Мадонна перед камерой спустила лиф
"Незаконно быть такой горячей!" 64-летняя Мадонна перед камерой спустила лиф
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке
1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото
1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева с широко разведенными ногами исполнила новую песню
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева с широко разведенными ногами исполнила новую песню
  "Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео
  "Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (404874)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (301026)
3
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (249315)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (220527)
5
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (136803)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (126256)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (73029)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (59346)
 
 
 
 