СМИ сообщили о готовящемся задержании российского оппозиционера Ройзмана

О каком уголовном деле идет речь – пока неизвестно. Весной этого года юрист Ройзмана Юлия Федотова говорила, что политику может грозить дело по статье 319 Уголовного кодекса РФ ("Оскорбление власти"), части 2 статьи 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность") и статья 212.1 УК РФ ("Повторное нарушение порядка участия в митингах").

В этом году Ройзмана судили за участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального и "за организацию" митинга 21 апреля и участие в нем. В совокупности суд оштрафовал Ройзмана на 60 тыс. руб. (22 тыс. грн) и отправил в спецприемник на 10 суток (позже срок ареста сократили до одних суток).

Кроме того, в апреле этого года Ройзмана вызвали в городское управление МВД на опрос из-за нескольких постов в Twitter. Федотова говорила, что на тот момент уголовное дело возбуждено не было. По ее словам, некий аноним написал донос, что якобы Ройзман вовлекал несовершеннолетних в антиобщественные действия, и о том, что он якобы оскорбил представителя власти.

Как отмечает издание, сообщение о возможном задержании Ройзмана появилось на фоне других задержаний сторонников Навального. Известно, что 28 декабря в Архангельске задержан бывший координатор местного штаба Навального Егор Бутаков, в Иркутске после обысков задержали экс-координатора штаба Захара Сарапулова, а в Барнауле – тоже экс-координатора штаба Вадима Останина. В Томске же задержали депутата гордумы Ксению Фадееву. Позже стало известно, что в отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения").