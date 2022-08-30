"Для закрепления неработоспособного статуса". ВСУ выполнили 220 огневых заданий на юге, в том числе по трем важнейшим мостам – ОК "Юг"

Основные мосты в Херсонской области, включая Антоновский мост, непригодны для использования после ударов ВСУ Скриншот: Оперативний ЗСУ / Telegram

По словам спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, текущая оперативная обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении остается сложной, но контролируется силами обороны Украины.

Минувшей ночью украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов в районе Киселевки и Костырки Херсонской области. В свою очередь, на рассвете российские войска дважды атаковали ракетами воздушного базирования Х-31 Баштанский район Херсонской области, сообщили в ОК "Юг". Человеческих потерь с украинской стороны нет.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их неработоспособного статуса", – сказано в сводке.

По уточненным данным, итоговые потери врага за прошлую ночь составили 159 выведенных из строя военнослужащих ВС РФ и 60 единиц вражеской техники, в частности: пять танков Т-72, три гаубицы "Мста-Б", пять противотанковых ракетных комплексов, 4️0 единиц бронированной и автомобильной техники. Также силами украинской ПВО были сбиты два беспилотника оккупантов, которые вели разведку позиций ВСУ.