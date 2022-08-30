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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для закрепления неработоспособного статуса". ВСУ выполнили 220 огневых заданий на юге, в том числе по трем важнейшим мостам – ОК "Юг"

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Основные мосты в Херсонской области, включая Антоновский мост, непригодны для использования после ударов ВСУ
Основные мосты в Херсонской области, включая Антоновский мост, непригодны для использования после ударов ВСУ
Скриншот: Оперативний ЗСУ / Telegram

Вооруженные силы Украины на юге страны продолжают позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба оперативного командования (ОК) "Юг" Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 14.00 30 августа.

По словам спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, текущая оперативная обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении остается сложной, но контролируется силами обороны Украины.

Минувшей ночью украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов в районе Киселевки и Костырки Херсонской области. В свою очередь, на рассвете российские войска дважды атаковали ракетами воздушного базирования Х-31 Баштанский район Херсонской области, сообщили в ОК "Юг". Человеческих потерь с украинской стороны нет.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их неработоспособного статуса", – сказано в сводке.

По уточненным данным, итоговые потери врага за прошлую ночь составили 159 выведенных из строя военнослужащих ВС РФ и 60 единиц вражеской техники, в частности: пять танков Т-72, три гаубицы "Мста-Б", пять противотанковых ракетных комплексов, 4️0 единиц бронированной и автомобильной техники. Также силами украинской ПВО были сбиты два беспилотника оккупантов, которые вели разведку позиций ВСУ.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/397158592568645/

Контекст:

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр, отмечается 30 августа в отчете разведки Великобритании.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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