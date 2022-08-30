Россия из Крыма отправляет в сторону Херсона колонны техники– Хлань

"Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонщинской области. Важно, чтобы эту технику не перебросили к линии фронта. И вот мы наблюдаем – снова четкие прилеты по Антоновскому мосту", - написал он.

Контекст:

27 августа СтратКом ВСУ в Telegram сообщил, что российские оккупанты решили перевезти в Крым тяжелую военную технику – эшелон с танками, гаубицами и САУ заметили на железнодорожной станции Тамань возле въезда на Керченский мост со стороны России.

1 августа представительство президента в Крыму сообщило на своей странице в Facebook, что в селе Молочное возле озера Соленое разместили вражеские ракетные комплексы. Возле оккупированного Джанкоя зафиксировано скопление российской военной техники — как уничтоженной после боев, так и новой, которая прибывает из России.