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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне снова раздались мощные взрывы – СМИ

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В Херсоне новая серия взрывов
В Херсоне новая серия взрывов
Фото: Оперативный ЗСУ / Telegram

Во временно оккупированном Херсоне утром 31 августа раздались взрывы, сообщает Общественное в Telegram.

Подробностей и подтверждения со стороны Вооруженных сил Украины пока не последовало.

Общественное и местные Telegram-каналы также сообщали о серии мощных взрывов вечером 30 августа и в ночь на 31 августа. В частности, взрывы раздались в районе колонии №90, где, по данным местных жителей, расположены позиции оккупантов.

Кроме того, были нанесены очередные удары по Антоновскому мосту.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Кроме того, она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге. 

В ходе наступательных действий ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск.

29–30 августа была зафиксирована серия взрывов в Херсоне и Новой Каховке Херсонской области. В ВСУ подтвердили нанесение ударов.

Контекст:

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

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