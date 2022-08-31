В Херсоне снова раздались мощные взрывы – СМИ

Подробностей и подтверждения со стороны Вооруженных сил Украины пока не последовало.

Общественное и местные Telegram-каналы также сообщали о серии мощных взрывов вечером 30 августа и в ночь на 31 августа. В частности, взрывы раздались в районе колонии №90, где, по данным местных жителей, расположены позиции оккупантов.

Кроме того, были нанесены очередные удары по Антоновскому мосту.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Кроме того, она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге.

В ходе наступательных действий ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск.

29–30 августа была зафиксирована серия взрывов в Херсоне и Новой Каховке Херсонской области. В ВСУ подтвердили нанесение ударов.