"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш". Гуменюк высмеяла заявления оккупантов о том, что наступление ВСУ "с треском провалилось"

ВСУ продолжают на юге наступательные действия, которые, по версии оккупантов, "с треском провалились" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В частности, отметила она, ВСУ продолжают атаковать понтонные переправы россиян.

"Это такой бесконечный лего-конструктор, потому что они, осознавая, что находятся под нашим огневым контролем, продолжают лепить эти баржи, как из пластилина. А мы продолжаем их методично дырявить", – рассказала Гуменюк.

Она прокомментировала заявление минобороны России, которое признало, что Украина начала контрнаступление на юге, но, по версии оккупантов, оно якобы "с треском провалилось".

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, видимо, поэтому не услышали истинного положения дел. Наконец, все покажет время и наша выдержка", – сказала представитель ВСУ.

По словам Гуменюк, морально-психологическое состояние войск противника на правом берегу Херсонской области оставляет желать лучшего, оккупанты "отчаялись и демотивированы".

"Поскольку офицерский состав [армии РФ] не настроен вести никакие боевые действия, а настроены в обратном направлении – на левый берег. Они пытаются удержать рядовой состав на передовой и имитируют переброску подразделений, чтобы у людей создавалось впечатление, что подтягиваются резервы. Моральное состояние – в нашу пользу. Им достаточно просто сложить оружие", – отметила Гуменюк.

Она поблагодарила тех, кто услышал ее призывы и не мешает ВСУ делать свою работу – "не комментирует, не делает прогнозов и дает нам возможность реализовать свои замыслы самостоятельно, чтобы потом отчитаться и порадовать всех хорошими новостями".