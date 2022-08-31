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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш". Гуменюк высмеяла заявления оккупантов о том, что наступление ВСУ "с треском провалилось"

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ВСУ продолжают на юге наступательные действия, которые, по версии оккупантов, "с треском провалились"
ВСУ продолжают на юге наступательные действия, которые, по версии оккупантов, "с треском провалились"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 31 августа в эфире телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада", заявила, что украинская армия продолжает уничтожать склады и логистику оккупантов на юге и делает это эффективно, вопреки утверждениям российской стороны.

В частности, отметила она, ВСУ продолжают атаковать понтонные переправы россиян.

"Это такой бесконечный лего-конструктор, потому что они, осознавая, что находятся под нашим огневым контролем, продолжают лепить эти баржи, как из пластилина. А мы продолжаем их методично дырявить", – рассказала Гуменюк.

Она прокомментировала заявление минобороны России, которое признало, что Украина начала контрнаступление на юге, но, по версии оккупантов, оно якобы "с треском провалилось".

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, видимо, поэтому не услышали истинного положения дел. Наконец, все покажет время и наша выдержка", – сказала представитель ВСУ.

По словам Гуменюк, морально-психологическое состояние войск противника на правом берегу Херсонской области оставляет желать лучшего, оккупанты "отчаялись и демотивированы".

"Поскольку офицерский состав [армии РФ] не настроен вести никакие боевые действия, а настроены в обратном направлении – на левый берег. Они пытаются удержать рядовой состав на передовой и имитируют переброску подразделений, чтобы у людей создавалось впечатление, что подтягиваются резервы. Моральное состояние – в нашу пользу. Им достаточно просто сложить оружие", – отметила Гуменюк.

Она поблагодарила тех, кто услышал ее призывы и не мешает ВСУ делать свою работу – "не комментирует, не делает прогнозов и дает нам возможность реализовать свои замыслы самостоятельно, чтобы потом отчитаться и порадовать всех хорошими новостями".

Контекст:

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных.

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