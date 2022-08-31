ВСУ отбили атаки оккупантов на четырех направлениях – Генштаб

Силами обороны Украины отражены попытки наступления оккупантов на харьковском, бахмутском, авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Об этом 31 августа в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Противник из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов на харьковском направлении.

"Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Нанес авиационные удары по району Русских Тишек. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки", – говорится в сообщении.

На славянском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах Долины, Богородичного, Дибровного, нанесли авиаудар возле Вернополья.

"На краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка", – рассказали в Генштабе.

Объекты военной и гражданской инфраструктуры оккупанты обстреляли на бахмутском направлении.

"Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника в направлении населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема", – указывается в сообщении.

На авдеевском направлении российские войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки.

"Совершили неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понесли потери и отошли", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Позиции украинских военных оккупанты обстреляли на новопавловском направлении.

"Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел", – сказано в сообщении.

На запорожском направлении россияне задействовали авиацию для ударов вблизи Червоного, Дорожнянки и Новоселки.

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