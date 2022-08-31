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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов на четырех направлениях – Генштаб

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Силами обороны Украины отражены попытки наступления оккупантов на харьковском, бахмутском, авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Силами обороны Украины отражены попытки наступления оккупантов на харьковском, бахмутском, авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Российские оккупационные войска безуспешно вели наступления на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях, а на одном направлении враг попытался улучшить тактическое положение – успеха также не имел.

Об этом 31 августа в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Противник из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов на харьковском направлении.

"Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Нанес авиационные удары по району Русских Тишек. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки", – говорится в сообщении.

На славянском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах Долины, Богородичного, Дибровного, нанесли авиаудар возле Вернополья.

"На краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка", – рассказали в Генштабе.

Объекты военной и гражданской инфраструктуры оккупанты обстреляли на бахмутском направлении.

"Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника в направлении населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема", – указывается в сообщении.

На авдеевском направлении российские войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки.

"Совершили неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понесли потери и отошли", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Позиции украинских военных оккупанты обстреляли на новопавловском направлении.

"Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел", – сказано в сообщении.

На запорожском направлении россияне задействовали авиацию для ударов вблизи Червоного, Дорожнянки и Новоселки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ByoxkFZwVZ43zcC6pbADaQZFwoVfbP1oRQ69QjUJrm7Fh1fdCJXBTo9apL9VQBVjl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, авиация, Краматорск, Харьковская область, Запорожская область, Марьинка, Закотное, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, Опытное, Кодема, Майорск, Зайцево, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, Бахмут, Долина, потери России, российские оккупанты
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