ВСУ отбили атаки оккупантов на четырех направлениях – Генштаб

Об этом 31 августа в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Противник из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов на харьковском направлении.
"Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Нанес авиационные удары по району Русских Тишек. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки", – говорится в сообщении.
На славянском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах Долины, Богородичного, Дибровного, нанесли авиаудар возле Вернополья.
"На краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка", – рассказали в Генштабе.
Объекты военной и гражданской инфраструктуры оккупанты обстреляли на бахмутском направлении.
"Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника в направлении населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема", – указывается в сообщении.
На авдеевском направлении российские войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки.
"Совершили неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понесли потери и отошли", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Позиции украинских военных оккупанты обстреляли на новопавловском направлении.
"Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел", – сказано в сообщении.
На запорожском направлении россияне задействовали авиацию для ударов вблизи Червоного, Дорожнянки и Новоселки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.