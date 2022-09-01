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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Водяного – Генштаб ВСУ

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Начались 190-е сутки противостояния Украины российским оккупантам
Начались 190-е сутки противостояния Украины российским оккупантам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты вели наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имели. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

На волынском и полесском направлениях обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На северском направлении РФ продолжает удерживать отдельные вооруженные силы в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты из артиллерии обстреливали гражданскую и военную инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

На харьковском направлении с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли позиций ВСУ и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Великие Проходы, Петровка, Перемога, Байрак, Шевеловка.

На славянском направлении РФ из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляла районы населенных пунктов Краснополье, Вернополье, Грушеваха.

На донецком направлении оккупанты продолжают ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на бахмутском и авдеевском направлениях. Ведут обстрелы и пытаются улучшить тактическое положение, активно ведут воздушную разведку.

На краматорском направлении РФ обстреляла с применением ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздоловка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

На бахмутском направлении оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дылеевка. Подразделения РФ пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

На авдеевском направлении совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

На новопавловском направлении проводились обстрелы позиций ВСУ с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Оккупанты совершили авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вели наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имели.

На запорожском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ с применением ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Чаривное, Белогорье.

На южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь. Совершали обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Обстреляли объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Князевка. Пытаются восстановить логистическое обеспечение своих войск.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0NHJNyWGBsbe69NvDZKH9nr1FARDmACEPf4b1tL7xpz939HTzWB1j7eCYEFZZGUzUl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны. Упорные бои продолжаются на Донбассе, на южном направлении украинские Вооруженные силы проводят наступательные действия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, Северск, Марьинка, Соледар, Петровка, Зайцево, Водяное, война России против Украины, Нью-Йорк Донецкой области, Краснополье
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