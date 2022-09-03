С началом сумерек 2 сентября войска РФ активизировались на четырех направлениях – сводка Генштаба

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 3 сентября.

"За прошедшие сутки враг нанес шесть ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. В частности, пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Перемога, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье. С началом сумерек противник активизировался на бахмутском, авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях", – сказано в сводке.

Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка на Донбассе.

Согласно сообщению, на запорожском направлении ВСУ нанесли удар по колонне грузовиков РФ.

"Подтверждено уничтожение живой силы противника на запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий", – говорится в сводке.

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