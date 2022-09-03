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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С началом сумерек 2 сентября войска РФ активизировались на четырех направлениях – сводка Генштаба

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ВСУ отбивают атаки врага
ВСУ отбивают атаки врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска сосредоточились на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании уже захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 3 сентября.

"За прошедшие сутки враг нанес шесть ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. В частности, пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Перемога, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье. С началом сумерек противник активизировался на бахмутском, авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях", – сказано в сводке. 

Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка на Донбассе. 

Согласно сообщению, на запорожском направлении ВСУ нанесли удар по колонне грузовиков РФ. 

"Подтверждено уничтожение живой силы противника на запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий", – говорится в сводке. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XRWuMvnCnaxvqAcdN7UAgsSCL4cjXNWyDn5n21UYxDRKsuK93JmkYK1zd4QHr4Usl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Марьинка, Кодема, Зайцево, война России против Украины, грузовик, крематорий, российские оккупанты
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