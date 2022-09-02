Оккупанты на грузовиках вывозят из Херсона в Крым награбленное имущество – Генштаб ВСУ

"Рота противника, которая базировалась в спортивном клубе "Потерянный мир", покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных. 31 августа она высмеяла утверждения россиян о том, что украинское наступление на юге "с треском провалилось".