ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области, ВСУ отбили штурмы противника возле Авдеевки и Красногоровки – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Генштабе подчеркнули, что оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины
В Генштабе подчеркнули, что оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины
Фото: ЕРА

Российские оккупанты концентрируют усилия на полном захвате Донецкой области. Об этом 2 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создании благоприятных условий для возобновления наступления", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.

На краматорском и новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а также сковывать действия подразделений сил обороны и не допустить их перекидывания на другие направления.

На авдеевском направлении украинские военные успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия оккупантов в направлениях населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07f4kjPEfEHapfSjmsdhCkXcSX44RXmmQx5Tm84P1EC1ka22y1ze7UEWGLcK8vCUjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.

26 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%.

В Генштабе заявили, что на фоне неудач на фронте оккупанты скорректировали планы по захвату Донецкой области и перенесли крайний срок на 15 сентября.

Теги: Россия, Украина, штурм, Краматорск, оборона, Авдеевка, Красногоровка, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео
46-летний Антон Фридлянд стал отцом
46-летний Антон Фридлянд стал отцом
Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога
Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога
Dzidzio показал фото с матерью после разлуки
Dzidzio показал фото с матерью после разлуки
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (100359)
2
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (53356)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (37002)
4
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (31843)
5
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (31778)
6
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото (25526)
7
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (24690)
8
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (20070)
 
 
 
 