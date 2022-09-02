Оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области, ВСУ отбили штурмы противника возле Авдеевки и Красногоровки – Генштаб

В Генштабе подчеркнули, что оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины Фото: ЕРА

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создании благоприятных условий для возобновления наступления", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.

На краматорском и новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а также сковывать действия подразделений сил обороны и не допустить их перекидывания на другие направления.

На авдеевском направлении украинские военные успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия оккупантов в направлениях населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.

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