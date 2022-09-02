Оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области, ВСУ отбили штурмы противника возле Авдеевки и Красногоровки – Генштаб

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создании благоприятных условий для возобновления наступления", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.
На краматорском и новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а также сковывать действия подразделений сил обороны и не допустить их перекидывания на другие направления.
На авдеевском направлении украинские военные успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия оккупантов в направлениях населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.
26 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%.
В Генштабе заявили, что на фоне неудач на фронте оккупанты скорректировали планы по захвату Донецкой области и перенесли крайний срок на 15 сентября.