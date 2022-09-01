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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сообщил, что оккупанты не пустили на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ независимые СМИ, а агентство их не защитило

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Зеленский рассказал, что договорился с Гросси (по центру) в Киеве, что миссию МАГАТЭ на ЗАЭС обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ
Зеленский рассказал, что договорился с Гросси (по центру) в Киеве, что миссию МАГАТЭ на ЗАЭС обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ
Фото: EPA

Миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) должны были сопровождать украинские и международные СМИ, но российские оккупанты не пропустили их на захваченную станцию.

Об этом 1 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Когда мы виделись с господином [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит, – сообщил президент. – К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов".

Зеленский выразил сожаление, что представители МАГАТЭ "не защитили представителей независимых СМИ".

По словам президента, Украина сделала все, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, но плохо, что оккупанты пытаются превратить ее в бесплодную экскурсию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/481293763500286/

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Так, 25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Миссия МАГАТЭ под руководством Гросси прибыла на ЗАЭС днем 1 сентября. Гросси заявил, что делегация увидела на ЗАЭС "ключевые вещи". Ближе к вечеру глава МАГАТЭ и большинство членов делегации покинули ЗАЭС, на станции до 3 сентября осталось пять представителей миссии.

Теги: Россия, СМИ, Украина, пропаганда, захват, миссия, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, журналисты, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, президент, безопасность, Энергодар, Рафаэль Гросси, российские оккупанты
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