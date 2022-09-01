Зеленский сообщил, что оккупанты не пустили на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ независимые СМИ, а агентство их не защитило

Зеленский рассказал, что договорился с Гросси (по центру) в Киеве, что миссию МАГАТЭ на ЗАЭС обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ Фото: EPA

Об этом 1 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Когда мы виделись с господином [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит, – сообщил президент. – К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов".

Зеленский выразил сожаление, что представители МАГАТЭ "не защитили представителей независимых СМИ".

По словам президента, Украина сделала все, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, но плохо, что оккупанты пытаются превратить ее в бесплодную экскурсию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)