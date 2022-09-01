"Увидели ключевые вещи". Глава МАГАТЭ дал первый комментарий по прибытии на ЗАЭС

"За несколько часов, что мы тут, мы смогли много информации связать вместе. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", – сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ также не исключил, что эксперты его миссии встретятся с жителями оккупированного Россией Энергодара, пишет агентство.

Как сообщает информагенство ТАСС, Гросси отметил, что на ЗАЭС могут остаться эксперты миссии. Он также заявил, что добраться на станцию было сложно.