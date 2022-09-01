"Увидели ключевые вещи". Глава МАГАТЭ дал первый комментарий по прибытии на ЗАЭС

"За несколько часов, что мы тут, мы смогли много информации связать вместе. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", – сказал Гросси.
Глава МАГАТЭ также не исключил, что эксперты его миссии встретятся с жителями оккупированного Россией Энергодара, пишет агентство.
Как сообщает информагенство ТАСС, Гросси отметил, что на ЗАЭС могут остаться эксперты миссии. Он также заявил, что добраться на станцию было сложно.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото.
Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.