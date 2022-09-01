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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Увидели ключевые вещи". Глава МАГАТЭ дал первый комментарий по прибытии на ЗАЭС

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Гросси надеется, что на ЗАЭС смогут остаться эксперты МАГАТЭ
Гросси надеется, что на ЗАЭС смогут остаться эксперты МАГАТЭ
Фото: EPA

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая 1 сентября прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, уже начала работу на ЗАЭС и заявила о первых результатах. Комментарий генерального директора миссии Рафаэля Гросси опубликовало российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"За несколько часов, что мы тут, мы смогли много информации связать вместе. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", – сказал Гросси. 

Глава МАГАТЭ также не исключил, что эксперты его миссии встретятся с жителями оккупированного Россией Энергодара, пишет агентство. 

Как сообщает информагенство ТАСС, Гросси отметил, что на ЗАЭС могут остаться эксперты миссии. Он также заявил, что добраться на станцию было сложно.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото.

Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Теги: Украина, ООН, военные, оккупация, миссия, АЭС, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Антониу Гутерриш, Энергодар, электростанция, Рафаэль Гросси
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