Миссия МАГАТЭ остановилась на блокпосту в Новоалександровке из-за продолжающихся обстрелов – СМИ

"Здесь слышны прилеты. Но вдали", – сказал источник.
Движение колонны остановлено. Один из членов миссии сообщил, что группа ждет, когда будет безопасно двигаться дальше.
Энергодар и Запорожская АЭС работают под контролем оккупантов с 4 марта.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Так, 25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.
30 августа в Украину прибыла миссия МАГАТЭ для визита на ЗАЭС. Эксперты должны были попасть в Энергодар примерно утром 1 сентября, однако российские войска с 5.00 1 сентября обстреливают оккупированный ими Энергодар Запорожской области, где находится АЭС, в том числе и согласованный маршрут миссии МАГАТЭ.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что обстрел Энергодара – “демонстрация подлинной заинтересованности России в проверке” Запорожской АЭС.