Миссия МАГАТЭ остановилась на блокпосту в Новоалександровке из-за продолжающихся обстрелов – СМИ

Эксперты МАГАТЭ по пути на ЗАЭС вынуждены были остановиться на блокпосту Фото: iaea.org

"Здесь слышны прилеты. Но вдали", – сказал источник.

Движение колонны остановлено. Один из членов миссии сообщил, что группа ждет, когда будет безопасно двигаться дальше.