ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне отказались выдавать спецпропуска миссии МАГАТЭ, которая едет на ЗАЭС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Миссии МАГАТЭ придется стоять в очереди, чтобы попасть на ЗАЭС
Миссии МАГАТЭ придется стоять в очереди, чтобы попасть на ЗАЭС
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Россияне не будут делать специальные пропуска для миссии МАГАТЭ, которая планирует провести инспекцию оккупированной Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил коллаборант, назначенный оккупантами членом "главного совета" области, Владимир Рогов в своем Telegram.

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на [оккупированную РФ] часть Запорожской области. Это вызвано тем, что "спецпропуска" им делать не будут", – написал он.

Рогов заявил, что миссия могла бы "быстрее и безопаснее" добраться на ЗАЭС из России через оккупированные россиянами территории.

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах украинскую сторону. Также они расположили на территории ЗАЭС свою военную технику.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. На следующий день два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме.

30 августа стало известно, что представители организации уже прибыли в Киев.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию с безопасностью. Миссия должна продлиться с 31 августа по 3 сентября. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.

Теги: энергетика, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (223039)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (110373)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (69884)
4
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (66399)
5
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (65198)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (58587)
7
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57599)
8
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (36391)
 
 
 
 