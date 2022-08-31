Россияне отказались выдавать спецпропуска миссии МАГАТЭ, которая едет на ЗАЭС

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на [оккупированную РФ] часть Запорожской области. Это вызвано тем, что "спецпропуска" им делать не будут", – написал он.
Рогов заявил, что миссия могла бы "быстрее и безопаснее" добраться на ЗАЭС из России через оккупированные россиянами территории.
Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах украинскую сторону. Также они расположили на территории ЗАЭС свою военную технику.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию.
25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. На следующий день два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме.
30 августа стало известно, что представители организации уже прибыли в Киев.
31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию с безопасностью. Миссия должна продлиться с 31 августа по 3 сентября. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.