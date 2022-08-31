Россияне отказались выдавать спецпропуска миссии МАГАТЭ, которая едет на ЗАЭС

Миссии МАГАТЭ придется стоять в очереди, чтобы попасть на ЗАЭС Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на [оккупированную РФ] часть Запорожской области. Это вызвано тем, что "спецпропуска" им делать не будут", – написал он.

Рогов заявил, что миссия могла бы "быстрее и безопаснее" добраться на ЗАЭС из России через оккупированные россиянами территории.