ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Работает ЗАЭС или отключена, при попадании снаряда будет катастрофа – глава Запорожской ОВА

Старух: главное не остановка станции, а демилитаризация и возвращение полного технического контроля со стороны МАГАТЭ и "Энергоатома"
Старух: главное – не остановка станции, а демилитаризация и возвращение полного технического контроля со стороны МАГАТЭ и "Энергоатома"
Фото: Герман Галущенко / Facebook

Отключение Запорожской атомной станции в Энергодаре не изменит ситуацию с ядерной безопасностью. Об этом в эфире национального телемарафона, который 1+1 транслирует в Youtube, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, предложение координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джонf Кирби остановить работу ЗАЭС не разрешит ситуацию. 

"Ее невозможно отключить, даже если она в холостом режиме работает, то нужно 130 МВтч для обеспечения охлаждения. Это же конфорка или кнопочка, что выключил – и все, там такого нет, нужно постоянное охлаждение. Просто, когда станция работает, она выделяет больше тепла, а когда стоит – меньше. Но определенный объем энергии на собственные нужды ей все равно нужен. Даже когда она остановлена, 130 МВтч станция должна иметь", – сказал Старух. 

Кроме того, он считает, что из-за присутствия на станции оккупантов с тяжелым вооружением, любое значительное приведет к катастрофе, работает станция или нет. 

"Попадание в  объект приведет к ядерной аварии и выделению опасных веществ. Поэтому главное – не остановка станции, главное – это демилитаризация и возвращение полного технического контроля со стороны МАГАТЭ и "Энергоатома". Стоит она, или работает – не имеет значения", – добавил он.  

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. 31 августа миссия отправилась из Киева на АЭС.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.

26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

Теги: США, ядерная энергетика, Запорожская область, радиация, Энергоатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Джон Кирби, Энергодар, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (220932)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (109806)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (69616)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (64987)
5
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (61047)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57486)
7
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (57377)
8
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (36009)
 
 
 
 