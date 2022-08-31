Работает ЗАЭС или отключена, при попадании снаряда будет катастрофа – глава Запорожской ОВА

По его словам, предложение координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джонf Кирби остановить работу ЗАЭС не разрешит ситуацию.
"Ее невозможно отключить, даже если она в холостом режиме работает, то нужно 130 МВтч для обеспечения охлаждения. Это же конфорка или кнопочка, что выключил – и все, там такого нет, нужно постоянное охлаждение. Просто, когда станция работает, она выделяет больше тепла, а когда стоит – меньше. Но определенный объем энергии на собственные нужды ей все равно нужен. Даже когда она остановлена, 130 МВтч станция должна иметь", – сказал Старух.
Кроме того, он считает, что из-за присутствия на станции оккупантов с тяжелым вооружением, любое значительное приведет к катастрофе, работает станция или нет.
"Попадание в объект приведет к ядерной аварии и выделению опасных веществ. Поэтому главное – не остановка станции, главное – это демилитаризация и возвращение полного технического контроля со стороны МАГАТЭ и "Энергоатома". Стоит она, или работает – не имеет значения", – добавил он.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. 31 августа миссия отправилась из Киева на АЭС.
25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.
26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.