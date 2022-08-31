Работает ЗАЭС или отключена, при попадании снаряда будет катастрофа – глава Запорожской ОВА

Старух: главное – не остановка станции, а демилитаризация и возвращение полного технического контроля со стороны МАГАТЭ и "Энергоатома" Фото: Герман Галущенко / Facebook

По его словам, предложение координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джонf Кирби остановить работу ЗАЭС не разрешит ситуацию.

"Ее невозможно отключить, даже если она в холостом режиме работает, то нужно 130 МВтч для обеспечения охлаждения. Это же конфорка или кнопочка, что выключил – и все, там такого нет, нужно постоянное охлаждение. Просто, когда станция работает, она выделяет больше тепла, а когда стоит – меньше. Но определенный объем энергии на собственные нужды ей все равно нужен. Даже когда она остановлена, 130 МВтч станция должна иметь", – сказал Старух.

Кроме того, он считает, что из-за присутствия на станции оккупантов с тяжелым вооружением, любое значительное приведет к катастрофе, работает станция или нет.

"Попадание в объект приведет к ядерной аварии и выделению опасных веществ. Поэтому главное – не остановка станции, главное – это демилитаризация и возвращение полного технического контроля со стороны МАГАТЭ и "Энергоатома". Стоит она, или работает – не имеет значения", – добавил он.