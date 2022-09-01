В Энергодаре несколько часов не прекращаются обстрелы. В ОГА говорят, что под обстрелом и маршрут миссии МАГАТЭ

По словам Орлова, в результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

"С 5.00 не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие", – написал он.

Позже он уточнил, что оккупанты задействовали авиацию, над городом летают вертолеты.

"Уже сообщили о погибших и раненых в результате их обстрелов. Поступает информация о попадании в жилые дома по улицам Центральная, Воинов-Интернационалистов, Курчатова. В частных приусадебных домах в кооперативах в пригороде. В приемную специализированной медико-санитарной части, магазин, детские садики", – добавил он.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что оккупанты ведут обстрел заранее согласованного маршрута миссии Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) из Запорожья в ЗАЭС.

"Передовая группа ООН не может продолжить движение из соображений безопасности. Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", – написал он.