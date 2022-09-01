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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Энергодаре несколько часов не прекращаются обстрелы. В ОГА говорят, что под обстрелом и маршрут миссии МАГАТЭ

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По словам Орлова, в результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие
По словам Орлова, в результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

Российские оккупанты с 5.00 обстреливают оккупированный ими Энергодар Запорожской области, где находится АЭС. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

"С 5.00 не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие", – написал он.

Позже он уточнил, что оккупанты задействовали авиацию, над городом летают вертолеты. 

"Уже сообщили о погибших и раненых в результате их обстрелов. Поступает информация о попадании в жилые дома по улицам Центральная, Воинов-Интернационалистов, Курчатова. В частных приусадебных домах в кооперативах в пригороде. В приемную специализированной медико-санитарной части, магазин, детские садики", – добавил он.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что оккупанты ведут обстрел заранее согласованного маршрута миссии Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) из Запорожья в ЗАЭС.

"Передовая группа ООН не может продолжить движение из соображений безопасности. Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", – написал он.

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.

30 августа в Украину прибыла миссия МАГАТЭ для визита на ЗАЭС. Эксперты должны были попасть в Энергодар примерно утром 1 сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Запорожская область, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, российские оккупанты
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