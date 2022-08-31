"Моя функция – техническая". Глава МАГАТЭ в Запорожье заявил, что урегулирование на ЗАЭС – это вопрос "политической воли" России

Гросси утверждает, что у него есть гарантии безопасности при пересечении линии разграничения Скриншот: 1+1 / YouTube

По их данным, после приезда в Запорожье участники делегации провели совещание, посвященное вопросам безопасности предстоящей инспекции.

Возглавляющий ее директор МАГАТЭ перед эти сказал во время брифинга, что первый визит на ЗАЭС должен продлиться несколько дней. Но если возможно, агентство хочет установить там длительное присутствие, сообщил CNN.

"Это вопрос политической воли, дело, над которым должны работать страны, находящиеся в конфликте, а именно Россия, которая оккупировала это место. Моя миссия – чисто техническая, мы должны избежать любой возможности ядерной аварии, попробовать сберечь самую большую АЭС в Европе, и на этом мы сконцентрированы", – заявил он.

Гросси осознает, что едет на захваченный россиянами ядерный объект. Но утверждает, что у него есть гарантии безопасности при пересечении линии разграничения, пишет ТСН.

Делегация стартовала из Киева утром 31 августа и приехала в Запорожье примерно в 15.00. Пресс-служба госпредприятия "Энергоатом" опубликовала видео колонны бронированных автомобилей, в которой передвигается миссия.