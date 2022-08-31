"Моя функция – техническая". Глава МАГАТЭ в Запорожье заявил, что урегулирование на ЗАЭС – это вопрос "политической воли" России

По их данным, после приезда в Запорожье участники делегации провели совещание, посвященное вопросам безопасности предстоящей инспекции.
Возглавляющий ее директор МАГАТЭ перед эти сказал во время брифинга, что первый визит на ЗАЭС должен продлиться несколько дней. Но если возможно, агентство хочет установить там длительное присутствие, сообщил CNN.
"Это вопрос политической воли, дело, над которым должны работать страны, находящиеся в конфликте, а именно Россия, которая оккупировала это место. Моя миссия – чисто техническая, мы должны избежать любой возможности ядерной аварии, попробовать сберечь самую большую АЭС в Европе, и на этом мы сконцентрированы", – заявил он.
Гросси осознает, что едет на захваченный россиянами ядерный объект. Но утверждает, что у него есть гарантии безопасности при пересечении линии разграничения, пишет ТСН.
Делегация стартовала из Киева утром 31 августа и приехала в Запорожье примерно в 15.00. Пресс-служба госпредприятия "Энергоатом" опубликовала видео колонны бронированных автомобилей, в которой передвигается миссия.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.
26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.
Миссия прибыла в Украину 30 августа. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украинского государства подчеркнул во время беседы, что ЗАЭС необходимо срочно демилитаризовать, а российские оккупационные войска – вывести оттуда.