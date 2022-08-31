МИД: Украина делает все, чтобы эксперты МАГАТЭ чувствовали себя в безопасности

По его словам, позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства.
"Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и эффективно. Российские оккупационные войска должны прекратить обстрелы коридоров следования делегации МАГАТЭ и не препятствовать ее деятельности на станции", – сказал Николенко.
Делегация, которая двигается в составе колонны автомобилей, приехала в Запорожье 31 августа примерно в 15.00. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Энергоатом" и опубликовала видео передвижения колонны.
Ранее сегодня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил в эфире национального телемарафона, что функции местной власти в приезде делегации ограничиваются сопровождением их к линии разграничения.
"Что касается плана пребывания, есть соответствующие поручения, каждая ветвь власти отвечает за свой участок. История с МАГАТЭ – это национальный масштаб, наша задача – чтобы они доехали до точки разграничения", – сказал он.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.
26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.
Миссия прибыла в Украину 30 августа. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украинского государства подчеркнул во время беседы, что ЗАЭС необходимо срочно демилитаризовать, а российские оккупационные войска – вывести оттуда.