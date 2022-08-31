МИД: Украина делает все, чтобы эксперты МАГАТЭ чувствовали себя в безопасности

По его словам, позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства.

"Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и эффективно. Российские оккупационные войска должны прекратить обстрелы коридоров следования делегации МАГАТЭ и не препятствовать ее деятельности на станции", – сказал Николенко.

Делегация, которая двигается в составе колонны автомобилей, приехала в Запорожье 31 августа примерно в 15.00. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Энергоатом" и опубликовала видео передвижения колонны.

Ранее сегодня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил в эфире национального телемарафона, что функции местной власти в приезде делегации ограничиваются сопровождением их к линии разграничения.

"Что касается плана пребывания, есть соответствующие поручения, каждая ветвь власти отвечает за свой участок. История с МАГАТЭ – это национальный масштаб, наша задача – чтобы они доехали до точки разграничения", – сказал он.