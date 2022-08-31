ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД: Украина делает все, чтобы эксперты МАГАТЭ чувствовали себя в безопасности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Делегация МАГАТЭ приехала в Запорожье 31 августа
Делегация МАГАТЭ приехала в Запорожье 31 августа
Фото: ЕРА

Украина осуществляет все меры, чтобы миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), несмотря на регулярные обстрелы россиянами, прошла безопасно. Об этом "24 каналу" рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства.

"Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и эффективно. Российские оккупационные войска должны прекратить обстрелы коридоров следования делегации МАГАТЭ и не препятствовать ее деятельности на станции", – сказал Николенко.

Делегация, которая двигается в составе колонны автомобилей, приехала в Запорожье 31 августа примерно в 15.00. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Энергоатом" и опубликовала видео передвижения колонны. 

Ранее сегодня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил в эфире национального телемарафона, что функции местной власти в приезде делегации ограничиваются сопровождением их к линии разграничения.

"Что касается плана пребывания, есть соответствующие поручения, каждая ветвь власти отвечает за свой участок. История с МАГАТЭ – это национальный масштаб, наша задача – чтобы они доехали до точки разграничения", – сказал он.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.

26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

Миссия прибыла в Украину 30 августа. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украинского государства подчеркнул во время беседы, что ЗАЭС необходимо срочно демилитаризовать, а российские оккупационные войска – вывести оттуда.

Теги: МИД Украины, Запорожская область, Энергоатом, Запорожская АЭС, Запорожская ОГА, война России против Украины, Олег Николенко, Александр Старух
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (224538)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (110906)
3
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (71264)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (65378)
5
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (59055)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57714)
7
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (36794)
8
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (34083)
 
 
 
 